Sakarya'da yetişen Kum Zambağının koparılma cezası 80 bin lira

Kocaali'de yetişip nesli tükenmekte olan Kum Zambakları 24 saat gözetim altında. Çiçeklerin koparılma cezası ise 80 bin lira değerinde.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kokusu ve görüntüsüyle ilgi odağı olan kum zambaklarının tohum dökme dönemi başladı.

Kum zambaklarının ana vatanı kabul edilen Kocaali sahilinde nesli tükenmekte olan çiçeklerin korunması için uygulamalar yapılıyor.

Plaj ziyaretçilerini bilgilendirmek adına sahil kenarında koyulan levhalar da koruma tedbirleri arasında yer alıyor.

CEZASI 80 BİN LİRA DEĞERİNDE

Uyarılara rağmen çiçeklerin koparılması veya tohumlarını alarak başka bir yere ekilmesi durumunda uygulanacak para cezası ise 80 bin lira değerinde.

Kum zambakları, dudak uçuklatan ceza değeriyle 24 saat boyunca gözetim altında.

"BU BÖLGEDE ÇOK İYİ YETİŞİYOR"

Kocaali ilçesinin kum zambağının ana vatanı olduğunu belirten Sezgin Genç, “Kum zambakları çok ender yetişir burada da ana vatanı gibi benimsemiş dolayısıyla bu bölgede çok iyi yetişiyor. Koruma altında Türkiye genelinde ama burada biraz daha ön planda sahil şeridinde komple tabelalar yardımıyla insanlara dokunulması, sökülmesi, buradan alınarak başka bir yere götürülmesi konusunda uyarılar bulunuyor ve yasaklanmıştır ki cezası da ağırdır. Şuan mevsimsel olarak tohumlama dönemi tohumları da koruma altında ve bunlar 24 saat gözetim altındalar” dedi.

"BAKIMI DOĞAL ŞEKİLDE OLUYOR"

Kum zambaklarının yetişmesinden bahseden Genç, “Birçok bitki gibi kendi ortamını sağladıktan sonra çimlenir ve alınıp yine koruması olan yere dikilir ve orada yetiştirme ortamı sağlanabilir. Bunların bakımı doğal şekilde oluyor, yani kimse bunlara dokunmuyor. Dokunulmadığı için de kendiliğinden çoğalıyor. Her mevsim olduğu gibi temmuz, ağustos gibi çiçeklerini açar ve tohumlarını da onuncu ayın sonu, on birinci ayın başı gibi tohumlarını döker. Kış döneminde ise kuluçka gibi kendini toprağın altına atar, bu şekilde bekler. Yaklaşık bir sene sonrasında da kendini koruduğu için bozulmaz ve çimlenme ile çiçek açma dönemi olur” ifadelerini kullandı.

"KÖK DERİLERİNİN KODLANMASI GEREKİYOR"

Kum zambağının sökülmesinin cezası bildiğim kadarıyla 80 bin lira değerinde. Cezası ağır, sebebi ise Türkiye’de kum zambağı çok zor yetişir ama maalesef bazı insanlar bunu bilmiyor. Bilmedikleri için de kopartıyorlar. Bana göre bunların her birinin kök derilerinin kodlanması, numaralandırılması ve numara itibarıyla bunların tek tek kontrol edilmesi gerekiyor ki söküldüğü anlaşılsın” şeklinde konuştu.