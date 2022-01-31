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    Sakarya'da yüksek ses ihbarına giden bekçiler, çocuklarla karda kaydı

    Gece saatlerinde karda kayan çocukların sesine yapılan ihbar üzerine bölgeye giden bekçiler, çocukların kar keyfine ortak oldu.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 12:48
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    Sakarya'da yüksek ses ihbarına giden bekçiler, çocuklarla karda kaydı

    Dün gece saatlerinde Sakarya Taraklı İlçe Emniyeti'ne, kar üzerinde kayak yapan çocukların çok ses çıkarttığı ihbarı geldi.

    İhbar üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi.

    Bölgeye giden bekçiler, küçük çocukların keyfini bozmayarak onlarla birlikte kayak yaptı.

    O ANLAR KAMERADA

    O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonrasında bekçiler, çocukları daha sessiz olmaları yönünde uyararak bölgeden ayrıldı.

    Sakarya'da yüksek ses ihbarına giden bekçiler, çocuklarla karda kaydı VİDEO


    Sakarya da yüksek ses ihbarına giden bekçiler, çocuklarla karda kaydı #1

    Sakarya da yüksek ses ihbarına giden bekçiler, çocuklarla karda kaydı #2

    Sakarya da yüksek ses ihbarına giden bekçiler, çocuklarla karda kaydı #3


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