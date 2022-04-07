1985 yılında ilk formasını alarak koleksiyon serüvenine başlayan 45 yaşındaki yönetici, dünya takımlarına ait yaklaşık 3 bin formayı iş yerindeki 75 metrekarelik alanda sergiliyor.

Sakarya'da özel bir firmada yöneticilik yapan Abdulkadir Cengiz (45), 37 yıldır biriktirdiği yaklaşık 3 bin formayı iş yerinde sergiliyor.

Cengiz, ilk formasını 1985 yılında aldı.

Dünya takımlarının formaları var

Sakaryaspor'a ait forma ile koleksiyon serüvenine başlayan Cengiz, iş yerini adeta müze haline getirdi.

Her gün özenle baktığı formalarını temizleyip kontrollerini yapan Cengiz, dünya takımlarının formalarını 75 metrekare alanda tutuyor.

Sakaryalı yöneticinin forma koleksiyonu ViDEO

“Hepsi orijinal forma”

Koleksiyonculuğa başladığı zamanı anlatan Abdulkadir Cengiz, “Yaklaşık 35 yıldır forma biriktiriyorum, bu koleksiyon merakı bir forma isteğiyle başladı. Birikmeye başlayınca devamını getirdik. Arkadaşlarımızda gördüğümüz formalarımızı aldık, sayı biraz artınca bu heves oluşmaya başladı. Pul, para koleksiyonu gibi ilerledi. Zaman içerisinde hedefiniz daha da büyüyor, bu kez yabancı ülkelerin formalarını da işin içerisine katarak ilerledik. Şu anda 3 bine yakın formamız var. Hepsi orijinal forma, sonradan üretilmiş formalar değil. Kimisi futbolcunun teri üzerindeyken alınmış, bir kısmı koleksiyonerlerden alınmış veya hediye edilen formalar.” dedi.

“Bizim gözümüzde bir hazine”

Başarılı futbolcuların giymiş olduğu formaları sergilediğini aktaran Cengiz, “Aklınıza gelebilecek tüm takımların hatta 2. Lig takımlarının da formaları bizde mevcut. Maksadımız futbolseverlerin bu ortamı görüp, bu işten haz almaları. Sonuçta burada hepsinde bir yaşanmışlık var ve bunları değerli kılan da o yaşanmışlıktır. Şu an benim elde ettiğim en eski formam 1974’ten kalma. Yani neredeyse yarım asırlık bir forma, burada bir tarih biriktiriyoruz. Bunlar bizim gözümüzde bir hazine. Yatak altında, sandıklarda, gardıropta veya askıda durduğunda alıp bakamıyor, sevemiyor, ilgilenilmiyor ve o tarihi yaşanmışlığı yaşayamıyor, hissedemiyorsunuz. Hedefim daha büyük, daha geniş bir yerde müze konsepti tarzında 5 bin formayı sergilemek.” diye konuştu.

“Hiçbirini diğerinden ayıramıyorsunuz”

Paha biçemediği formalarını sergilemek için iş yerinin bir kısmını adeta müze haline getiren Cengiz, “Hepsi bizim gözbebeğimiz. Hiçbirini diğerinden ayıramıyorsunuz, hepsinin ayrı bir değeri var. Hepsi birbirinden kıymetli ve değerli. Sabırla 2-3 ay beklediğimiz formalar var. Bu değerlerin yıpranmaması için burayı açtık. Dükkanda çalıştığım esnada alt kattan gelen insanların şaşırmış şekilde olan ses tonlarını duydukça ben daha çok mutlu oluyorum. Buraya gelip ortamı gördüklerin keyfimiz katbekat artıyor.” şeklinde konuştu.

“Şehrimizde böyle bir değerin olduğunun bilinmesini hedefliyoruz”

Sakaryasporlu futbolcuları ağırlamak istediğini belirten Cengiz, “1980-1990’larda oynamış Sakaryasporlu futbolcuları burada ağırlayıp; anılarını, hatıralarını, yaşanmışlıklarını anlattıkları bir ortamın oluşmasını isterim. Sakarya'da başlamış olduğumuz bu koleksiyonunun Türkiye ve dünya çapında yayılmasını, şehrimizde böyle bir değerin olduğunun bilinmesini hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Trabzonspor forması için evini, arabasını teklif edenler oldu”

Paha biçemediği formalar için ev ve araba teklif edenlerin olduğunu aktaran Cengiz, “En ilginç olay ise buradaki formalar için şaka da olsa böbreğini teklif eden kişi oldu. Trabzonspor forması için ise evini, arabasını teklif edenler oldu. Bunlara biz parasal olarak hiç değer biçmedik ve o gözle de bakmıyoruz. Hepsinde bir yaşanmışlık olduğu için, hepsi birer tarih olduğu için bizim gözümüzde parasal olarak değeri paha biçilemez.” dedi.