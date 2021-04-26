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    Sakaryalılar indirimi duyunca koronavirüsü unuttu

    Sakarya'da bir mağaza açılışında indirim olduğunu duyan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 16:36
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    Sakaryalılar indirimi duyunca koronavirüsü unuttu

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir mağaza açılışında indirim olduğunu duyan vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak mağazaya akın etti.

    SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

    Karasu'da ev eşyalarının satıldığı mağazanın açılışına özel indirim yapıldı. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak mağazaya akın etti.

    Duvarlarda asılı olan uyarıları ve işletme sahipleri tarafından yapılan sosyal mesafe uyarılarını umursamayan vatandaşlar, mağaza içinde ve kapısında yoğunluk oluşturdu.

    Sakaryalılar indirimi duyunca koronavirüsü unuttu VİDEO

     

    MASKELER TAKILMADI

    Bazı vatandaşların maske dahi takmadığı görülürken açılışın olduğu noktada hiçbir denetleme olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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