Sakarya'da bir mağaza açılışında indirim olduğunu duyan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir mağaza açılışında indirim olduğunu duyan vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak mağazaya akın etti.

SOSYAL MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Karasu'da ev eşyalarının satıldığı mağazanın açılışına özel indirim yapıldı. Vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak mağazaya akın etti.

Duvarlarda asılı olan uyarıları ve işletme sahipleri tarafından yapılan sosyal mesafe uyarılarını umursamayan vatandaşlar, mağaza içinde ve kapısında yoğunluk oluşturdu.

Sakaryalılar indirimi duyunca koronavirüsü unuttu VİDEO

MASKELER TAKILMADI

Bazı vatandaşların maske dahi takmadığı görülürken açılışın olduğu noktada hiçbir denetleme olmaması dikkatlerden kaçmadı.