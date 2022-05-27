Sakarya'nın eşsiz güzelliği: Karagöl Yaylası

Meşe ağaçlarıyla kaplı Karagöl Yaylası, geniş ve düz arazisi, bol oksijenli havası, gölü ve menderesleriyle ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yemyeşil düz arazideki menderesleriyle tatilcilerin ilgisini çeken Karagöl Yaylası, eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

Termal turizmiyle de öne çıkan Taraklı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Geniş otlakları nedeniyle hayvancılık yapan bölge sakinleri de yaz aylarını burada geçiriyor.

"Doğasının korunmuş olması çok kıymetli"

AA'nın haberine göre; Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, yaylanın dokunulmamış doğasının bozulmamasını istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Karagöl'ü diğer yaylalardan ayıran özellik, düz yani ova alanının çok geniş, uçsuz bucaksız olması. Aynı zamanda doğasının korunmuş olması çok kıymetli."

Ülkedeki bazı yaylaların, gözü tırmalayan binaların yapılması, yerleşim alanlarının açılması ve ticarethanelerin oluşturulması nedeniyle doğal güzelliklerinin kaybolmaya başladığına dikkati çeken Pilavcı, binlerce yıldır süren geleneklerini ve doğayı bozmadan yaylacılığa devam edeceklerini aktardı.

"Yüksekten bakıldığında da böyle kıvrım kıvrım çok keyifli bir görüntü oluşturuyor"

Geniş ovada doğal yollarla oluşan mendereslerin yaylaya eşsiz güzellik kattığını anlatan Pilavcı, "Kar suyu tepelerden bu düzlüğe ulaşıyor ve burada yavaş akan küçük küçük dereler oluşuyor. Yüksekten bakıldığında da böyle kıvrım kıvrım çok keyifli bir görüntü oluşturuyor. Yani o mendereslerin zamanında gelinip görülmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Pilavcı, merası olan köylülerin hayvanlarını buraya getirerek otlattığını, eylül sonuna kadar Karagöl'de kaldıklarını ifade etti.

"Hayvanların gezerek otlaması nedeniyle etleri de kaliteli oluyor"

Köylülerin yaylada hayvanlarını besleyebildiğini dile getiren Pilavcı, "Yaylada hayvanların gezerek otlaması nedeniyle etleri de kaliteli oluyor. Hayvan sabah kendiliğinden ağılından çıkıyor, akşam dönüyor. Aynı zamanda insanlar da tatilini yapmış, dinlenmiş oluyor. Yani burada iş gücü de azalmış oluyor." diye konuştu.