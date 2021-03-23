Saker Vakfı'nın İHH İnsani Yardım Vakfı'yla yürüttüğü ortak çalışma neticesinde Suriye'nin İdlib, Azez ve Afrin kentlerinde yaşayan mültecilere yardım yapıldı.

Saker Vakfı, Mekke Mescidi Derneği, Anadolu Dernekler Federasyonu (ANDEF) Onursal Başkanı Araştırmacı Yazar Adem Şener, Saker ile İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ortak çalışması sonucu 3 tır dolusu yardım ile Suriye'ye gitti.

ADEM ŞENER, YARDIMLARI KENDİ ELİYLE TESLİM ETTİ

Suriye'nin İdlib, Azez ve Afrin kentlerini ziyaret eden Şener, emanet edilen yardımları kendi elleriyle oradaki yaşam mücadelesi veren mültecilere teslim etti.

"BU İNSANLAR İÇİN HAYAT DEVAM ETMEK ZORUNDA"

Araştırmacı Yazar Adem Şener hoca İzlenimlerini ise şöyle aktardı:

"Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillerden 3 milyonu aşkın aile evlerinden oldu. Ne yazık ki dönecek bir evi dahi kalmayan halk şu an çadır kentlerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren bebek ve çocukların kötü beslenme ve soğuk hava şartlarından öldüğünü üzülerek ifade etmek gerekir. Anavatanlarından, evlerinden edilen binlerce insan için hayat devam etmek zorunda.

Saker Vakfı, Müslümanlara yardım eli uzatmaya devam ediyor



"KAMPLARDA YAŞAYAN İNSANLARIN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KAMPANYAMIZI DÜZENLEDİK"

Biz de Saker olarak bu muhtaç Müslüman kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye kendimize sorduk. Yaşadıkları bu talihsiz olayları atlatmaları için bir şeyler yapmalıydık. Elimizi taşın altına koymaya karar verdik ve Suriye’de İdlib ve Afrin bölgesinde yaşayan aileler için yardım kampanyaları oluşturduk. Devletimizden gerekli izinleri alarak İHH Sakarya Şubesi ile Suriye’de yardıma muhtaç ailelere dağıtmak üzere gıda kolisi, çocuk paketi ve battaniye paketleri oluşturduk. Aynı zamanda çadırlarda yaşayan aileler için bir de Briket ev projemizi devreye soktuk. Kamplarda yaşayan insanların ihtiyaçları doğrultusunda kampanyalarımızı düzenledik. Bağışçılarımızın büyük destekleri ile yüzlerce aileye yardımlarımızı ulaştırmak üzere 18.03.2021 tarihinde tırlarımız ile yola çıktık. Bağışçılarımız sayesinde insanların dertlerine çare, yüzlerinde tebessüm olduk. Çalışmalarımızı gayretle ve azimle devam ettiriyoruz."



