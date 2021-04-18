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- Sakız Dağı'nda ters lalelerden görsel şölen
Sakız Dağı'nda ters lalelerden görsel şölen
Doğayı renklendiren ve "ağlayan gelin" olarak da tanımlanan çiçekler, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor.
- AA
- 18.04.2021 - 10:29
- Güncelleme : 18.04.2021 - 11:08
Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Sakız Dağı'nda bugünlerde ters laleler görsel şölen oluşturuyor.
Sakız Dağı'nın zirvelerinde açan ters laleler, doğaya ayrı bir güzellik katıyor.
"AĞLAYAN GELİN"
İlçede bin 200 rakımlı Sakız Dağı'nda baharın gelişiyle "ağlayan gelin" diye adlandırılan ters laleler çiçek açtı.
Kartpostallık görüntüler oluşturan ters laleler, rengarenk görüntüleriyle doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
KOPARMANIN CEZASI 60 BİN 163 LİRA
Endemik bitki türleri arasında yer alan ters laleleri koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 60 bin 163 lira para cezası uygulanıyor.
Sakız Dağı'nda ters lalelerden görsel şölen ViDEO