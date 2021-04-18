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Sakız Dağı'nda ters lalelerden görsel şölen

Sakız Dağı'nda ters lalelerden görsel şölen

Doğayı renklendiren ve "ağlayan gelin" olarak da tanımlanan çiçekler, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor.