Sakura ağaçlarına benzetiliyor! Iğdır’daki kayısı bahçeleri çiçek açtı Baharın gelmesile birlikte Iğdır’daki kayısı bahçelerindeki ağaçlardan açan çiçekler, kartpostallık görüntüleri ortaya çıkardı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Iğdır, verimli tarım alanları, uygun iklim şartları ile Doğu'nun Çukurova'sı olarak biliniyor.

Iğdır’da yer alan ve şehir ekonomisine de büyük katkı sağlayan kayısı bahçeleri ilkbahar ayında açan çiçekleri ile fotoğrafçıların gözdesi haline geldi.

Iğdır’da bulunan kayısı bahçeleri beyaz gelinliğini giyerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Her yıl mart ayının sonları ile nisan ayının başlarında ortaya çıkan bu güzellik, bölge ve çevre illerden ilgi çekiyor.

Profesyonel doğa fotoğrafçısıları da bölgeye akın ediyor.

"Mart sonu nisan başında Iğdır gelinliğini giyiyor"

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Özcan, bölgedeki değişimi şu sözlerle anlatıyor:

Mart ayının sonlarında nisan ayının başlarında Iğdır'ımızın bu kayısı bahçelerinin beyaz gelinliğini giymesini izliyorsunuz. Aslında bu beyaz gelinlik sadece bu döneme ait değil sonbaharda da çok farklı renkler oluşturuyor. Bunu çekip sosyal medyada paylaştığınız zaman insanlar renklere çok şaşırıyor ve çok ilgi gösteriyor.

Bölge halkı, vatandaşları kayısı bahçelerini gezmeye çağırıyor. Tek şartları ise ağaçlara zarar verilmemesi.

"Sakura çiçeklerine benziyorlar"

İnsanların kayısı bahçelerini bazen Japonya'da bulunan Sakura çiçeklerine benzettiğini dile getiren Özcan, "Bazen Japonya'daki Sakura ağaçlarına benzetilerek esprisi oluyor. Iğdır'ın Sakura ağaçları denilerek gülüyoruz. İnsanlar burayı seviyor, beğeniyor" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)