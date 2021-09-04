Salarha Tüneli nerede, hangi şehirde? 70 yıllık rüya...

Salarha Tüneli nerede, hangi şehirde? 70 yıllık rüya...

4 Eylül 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Salarha Tüneli'ne dair detaylar merak ediliyor. Peki Salarha Tüneli nerede, hangi şehirde? Salarha Tüneli nereyi bağlıyor?

Rize'nin 70 yıllık hayali olan Salarha Tüneli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Salarha ve Muradiye belde sakinlerinin 70 yıllık bir hayali vardı. Şehir merkezine daha kısa yolla ulaşabilmek. O hayalleri yapılan tünelle gerçek oldu.

Vatandaşlar Salarha Tüneli'ne dair detayları araştırmaya başladı. Salarha Tüneli nerede, hangi şehirde, nereyi bağlıyor gibi sorular gündeme geldi. İşte Rize'nin 70 yıllık rüyası Salarha Tüneli hakkında bilgiler..

SALARHA TÜNELİ NEREDE?

Salarha eski adıyla Çaykent, Rize'nin merkez ilçesine bağlı bir beldedir. Dağlık Rize coğrafyasının tersine, düz alanları ile farklı bir yerleşim merkezidir. İlçe merkezine 15 km uzaklıktadır.

Rize merkezi Salarha ve Muradiye beldesine bağlayan Salarha Tüneli, Dalyan Mahallesi ile Dörtyol Köyü arasındaki 12 kilometrelik mesafeyi 2.9 kilometreye düşürecek.

SALARHA TÜNELİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenindeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Rize'mizin hem şehir içi hem dağın ardı ile önü arasında ulaşımı temin edecek yaklaşık 3 km uzunluğundaki Salarha Tüneli'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

İyidere Lojistik Limanı ve deniz üzerinde inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'nın açılmasıyla yük ve insan trafiği fazlalaşacaktır. Bu tünelle trafiği şehir içinden alıp çevreyolu üzerinden arka tarafa veriyoruz. Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir.

Tünel sayesinde 14 kilometreyi bulan ve yarım saat süren ulaşım artık 4.5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir. Hemşehrilerimiz bu yolda hızlı, güvenli ve konforlu seyahat edebilecektir."