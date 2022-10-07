Salavat nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif Türkçe anlamı nedir ve faziletleri neler?

Salavat nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif Türkçe anlamı nedir ve faziletleri neler?

İslamiyet için önemli ve mübarek günler olan Mevlid Kandili'nde "Salavat nasıl getirilir?" sorusu merak ediliyor. Peki Salavat-ı Şerif Türkçe anlamı nedir ve faziletleri neler? İşte anlamı...

İslam alemi içni önemli kandillerden olan Mevlid Kandili'nde "Salavat-ı Şerif nasıl getirilir?" sorusu merak ediliyor. Salavat Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı ile çokça sorgulanıyor. Peki Salavat nasıl getirilir?

Salavat nasıl getirilir?

Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gece olarak biliniyor. En önemli günlerden olan Mevlid Kandili'nde bu kıymetli günün rahmeti ve bereketinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bol bol salavat getirmek için Salavat-ı Şerif'in anlamını ve okunuşunu araştırıyor.

Salavat, ''Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed'' veya ''Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam'' şeklinde okunmaktadır.

Salavat-ı Şerif'in anlamı nedir?

Salavat, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) kendisine ve O'nun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı göstermek amacıyla getirilmektedir. Peygamber Efendimizi selamlamak ve ona saygıda bulunmak için kullanılmaktadır.