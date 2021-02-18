Mübarek üç ayların ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor. Regaip Kandili’nde ibadet etmek isteyenler, 'salavat nedir, nasıl getirilir?' sorusuna yanıt arıyor.

Mübarek üç ayların habercisi olan ve Müslüman aleminin büyük bir heyecanla karşıladığı Regaip Kandili, 18 Şubat yani bugün idrak ediliyor. Müslüman alemi de Regaip Kandili'ne ilişkin pek çok konunun detaylarını araştırıyor.

Kandillerde, mübarek günlerde ve cuma ibadetlerinde önemli bir yeri olan salavat nedir, nasıl getirilir?' soruları gündemdeki yerini koruyor.

Bu gecenin feyiz ve bereketinden nasiplenmek isteyenler, bu özel günde salavat getirmenin faziletlerini merak ediyor.

Peki, Salavat nedir, nasıl getirilir? Regaip Kandili'nde salavat getirmenin faziletleri..

SALAVAT NEDİR?

Müslümanlar tarafından Hz. Muhammed’e ve onun soyundan gelenlere (Ehl-i Beyt) saygı bildirmek için okunan dualara 'salavat' denilmektedir.

Genellikle Hz. Muhammed’in ismi söylendikten hemen sonra "sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklinde söylenen salavat, yazıda ise "s.a.v.", "s.a.s." veya "s.a." olarak kısaltılmaktadır.

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Salavat en kısa şekli ile "Âllâhümme salli alâ Muhammed." şeklinde getirilmektedir.

Salavat, "Allah'ın dua ve selamı onun üzerine olsun" anlamına gelmektedir.

Salavatın en yaygın biçimleri, "Allahüme salli âla seyyidina Muhammedin ve âla ali seyyidina Muhammed" ile "Sallallâhu aleyhi ve sellem" şeklindedir.

Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresi’nin 56. ayetinde Allah ve meleklerin Hz. Muhammed’e salâvat okuduğu belirtilerek inanan kişilerin de ona salat ve selâm okumaları istenmektedir.

Müslümanlar namaz içinde tahiyyata oturunca, namazdan sonraki dualarda, çeşitli dualarda (Mevlid) ve Hz. Muhammed’in adını söyleyince ya da yazınca ona salavat okumaktadır.

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?