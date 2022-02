Hz. Peygamber'in tavsiye ettiği Salavat

“Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır” buyuran Hz. Muhammed'e (s.a.v) salavat getirmek, yapılacak en makbul zikirlerden biridir. Peki Salavat nedir? Nasıl getirilir?

Başta cuma günü olmak üzere mübarek sayılan tüm günlerde yapılabilecek en önemli ve özel zikirlerin başında Hz. Peygamber'e (s.a.v) salavat getirmek gelir.

Salavat-ı Şerif; Hz. Peygamber’in mânevî şahsiyetini selâmlama anlamında bir tabirdir. Hz. Muhammed s.a.v.'in adını her duyduğumuzda, her namaz sonrasında, kandillerde, özel olsun olmasın her gün dilimizde olan yegâne zikirdir. Peki salavat nasıl çekilir? Salavatın türkçe anlamı nedir? Gelin beraber öğrenelim...

Sözlükte “dua, tâzim, rahmet” gibi anlamlara gelen salât ile (çoğulu salavât) “esenlik” mânasındaki selâm kelimelerinden oluşan salât ü selâm, “aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm” veya “sallallāhü aleyhi ve sellem” şeklindeki dua cümlelerinin yerine daha çok Osmanlı Türkçesi’nde kullanılmıştır. Böyle dua etmeye “salavat getirme”, Arapça’da ise “tasliye” denir

Ahzab suresi 56. Ayette Allah (c.c) şöyle buyurur:

“Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz de O’na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

Müfessirler, bu âyette Allah’ın peygambere salâtının ona rahmet etmesi ve onu melekleri katında övmesi, meleklerin salâtının peygamber için istiğfarda bulunmaları ve müminlerin salâtının Allah’tan peygamberin kendi katındaki makamını yüceltmesi için dua etmeleri anlamına geldiğini ifade ederler.

Âyetin ikinci kısmında geçen “tam bir teslimiyetle selâmlama” ifadesi ise ya -namazların son ka‘desinde okunan Tahiyyat duasında olduğu gibi- belli selâm kelimelerini kullanarak Hz. Peygamber’in mânevî şahsiyetini selâmlama ya da onun emirlerine tam anlamıyla boyun eğme şeklinde anlaşılmıştır.

Hz. Peygamber’e salavat getirmekle ilgili hadislerden birinin meâli şöyledir:

“Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır.” (Tirmizî)

SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

Salavat birçok şekilde getirilebilir.

En kısa şekli ile salavat: “Âllâhümme salli alâ Muhammed.”

Anlamı: “Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle.” demektir.

-Sallallahu aleyhi ve sellem, anlamı; Allah cc. ona salatu selam etsin.

-Aleyhisselam, anlamı; Allah ın selamı onun üzerine olsun.

-Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali muhammed, anlamı; Allahım! (peygamberimiz) Hz.' Muhammed' e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle.

HZ. PEYGAMBER'İN TAVSİYE ETTİĞİ SALAVATLAR

Hz. Peygamber (s.a.v), kendisine nasıl salât okuyacaklarını soran bazı sahâbîlere namazlarda okunan “Salli ve Bârik duaları”, “salât-ı tâmme” ya da içinde Hz. İbrâhim’in adı geçtiğinden “salât-ı İbrâhîmiyye” diye bilinen duayı okumalarını tavsiye etmiştir.

Salli Barik duaları olarak bilinen dualar, her namazda Tahiyyat sonrasında okunan dualardır. Ve en makbul Salavat şeklidir. Salli Barik dualarının Arapçası ve anlamı şu şekildedir:

Salli Bârik dualarının anlamı:

“–«Allâh’ım! (İbrâhîm’e ve) âline salât (rahmet) ettiğin gibi Muhammed’e ve âline de salât et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin. Allâh’ım! (İbrâhîm’e ve) âline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed’e ve âline de hayır ve bereket ihsân et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin!» (BUHARİ)