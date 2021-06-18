Salda Gölü'nde güvenlik yine atlı jandarma timleri tarafından sağlanacak. Atlı jandarmalar 2 ay boyunca Salda çevresinde görev yapacak.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Maldivler'i olarak anılan Salda Gölü'ne ziyaretçi akını başladı.

Salda Gölü'nü bu kadar önemli ve değerli hale getiren ise dünyada Mars'ın yüzeyi ile aynı jeolojik özelliklere ve mineral yapısına sahip olması.

Salda Gölü'nü korumak için her yıl yeni ve ek tedbirler alınıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gözde yerleri arasında olan Salda Gölü, bu yıl yine atlı jandarma timleri tarafından korunacak.

Ekipler Salda Gölü'nde mesaiye başlarken, o anlar çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

2 AY BOYUNCA GÖREV YAPACAKLAR

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Pınar ve binici astsubay kıdemli çavuşlar Beytullah Dokuzcu ve Mehmet Ali Oflu ile asayiş eğitimi verilen ‘Uğur’, ‘Gençer’ ve ‘Vatan’ adlı üç at, 2 ay süreyle Salda Gölü ve çevresinde görev yapacak.

Salda Gölü atlı jandarmalara emanet VİDEO





DEVRİYE BAŞLADI

Geçen yıl ilk kez Salda Gölü ve çevresinde görev yapan atlı jandarma timi, bu yıl yine bölgeye gelerek devriye faaliyetlerine başladı.

Atlı jandarma timleri, görev süreleri boyunca araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar başta olmak üzere; piknik alanları ve parklarda emniyet ve asayişi sağlarken, doğa ve yaban hayatının korunması ve çevre koruma ile ilgili görevleri yerine getirecek.





ZİYARETÇİLERDEN ATLI JANDARMA EKİBİNE İLGİ

Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak, Tim Komutanı Ali Pınar'dan bilgi aldı.

Ziyaretçiler, atlı jandarma timleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atlı jandarma timi, iki aylık görev süresinin sonunda Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’na dönecek.