Salda Gölü sonbaharda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Yaz aylarında yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi gören Salda Gölü, sonbaharda büründüğü güzelliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü yaz boyunca ziyaretçilerini ağırladı.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen göldeki mineral ve tortularının benzeri Mars'ın Jezero Krateri'nde bulunduğu için de NASA'nın, Salda Gölü'ne ilgisi de devam ediyor.

Sonbaharda da ilgi görüyor

Soğuk havaların etkisini artırdığı sonbaharda yerli ve yabancı ziyaretçiler, bambaşka bir güzelliğe bürünen gölü ziyaret etmeye devam ediyor.

Ziyaretçiler göl kenarında selfie yaparken, bazı ziyaretçilerin de suya girdiği görüldü.

2020'de Beyaz Adalar'a giriş yasaklandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 15 Ekim 2020'de girilmesi yasaklanan gölün Beyaz Adalar bölümü dışında Halk Plajı, Tabiat Parkı, Doğanbaba Plajı ve Kayadibi Plajı'nda suya girebiliyor.

"Keyifli bir yer"

Salda Gölü'nü görmek için İzmir'den geldiğini belirten Talat Ali Kündeş, "Çok keyifli bir yer. Ülkemizin her yeri güzel ama burası daha güzel." dedi.

"Suyun çekilmesi üzücü"

DHA'nın aktarımına göre; Polonya'dan gelen Karol Lebowski ise Salda Gölü'nün çok güzel olduğunu ancak suyundaki çekilmenin üzücü olduğunu belirtti.













