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    Salda Gölü'nde yasaklar unutuldu: Nargile içip, çamur banyosu yaptılar

    Salda Gölü, bayramda ziyaretçi akınına uğradı. Göle gelenlerin nargile içtiği ve çamur banyosu yaptığı görüldü. Yasakları hiçe sayan ziyaretçiler, halk plajının kıyısına rögar kapağı attı.
    • DHA
    • 22.07.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 13:53
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    Salda Gölü'nde yasaklar unutuldu: Nargile içip, çamur banyosu yaptılar

    Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

    Salda Gölü'ne gelen ziyaretçiler, göl kıyısında fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.

    Yasağa aldırış etmeyen bazı ziyaretçiler ise sahile nargile kurdu. O anlar çekilen karelere yansıdı.

    SALDA GÖLÜ'NE ZİYARETÇİ AKINI

    Yüzlerce kişi Salda Gölü'nü görmeye geldi. Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajında, yoğun kalabalık dolayısıyla adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler göle girip, yüzdü.

    Geçen yıl 15 Ekim'de girişin yasaklandığı Beyaz Adalar kısmına gelen ziyaretçiler ise otomobillerini sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşturulan otoparka bırakarak, elektrikli trenler ve golf arabaları ile sahili gezdi.

    Salda Gölü nde yasaklar unutuldu: Nargile içip, çamur banyosu yaptılar #1

    YASAKLARA UYULMADI

    Salda Gölü'nün halk plajı sahilinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, geçen yıl 1 Ağustos'tan itibaren dumansız hava sahası ilan edilen ve çevresinde sigara içilmesinin yasaklandığı Salda Gölü, halk plajı sahiline bir ziyaretçi nargilesiyle gelirken, bir ziyaretçinin ise yasak olmasına rağmen çukur açıp, çamur banyosu yaptığı görüldü.

    Ayrıca yine halk plajının kıyısına rögar kapağı atılması dikkati çekti.

    Salda Gölü nde yasaklar unutuldu: Nargile içip, çamur banyosu yaptılar #2

    Salda Gölü nde yasaklar unutuldu: Nargile içip, çamur banyosu yaptılar #3

    Salda Gölü nde yasaklar unutuldu: Nargile içip, çamur banyosu yaptılar #4

    Salda Gölü nde yasaklar unutuldu: Nargile içip, çamur banyosu yaptılar #5

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