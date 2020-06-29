Salda Gölü'ne turist akını

Ziyaretçiler, "Türkiye'nin Maldivleri" olarak bilinen göle olan hayranlıklarını ifade etti.

Geçen yıl yaz döneminde yaklaşık 1.5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayan "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü, normalleşmeyle birlikte eski günlerine döndü.

Turistler, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne akın etmeye başladı. Sakarya'dan geldiğini söyleyen Meltem Yerlikaya, "İlk defa geldim. Anlatıldığı gibi gerçekten güzel. Sessiz, sakin. Herkesin görmesini isterim." dedi.

"SALDA'YI HERKES GÖRMELİ"

Pervin Yerlikaya ise, "İnternetten gördük, merak ettik. Kuşadası'na geçerken buraya da uğramak istedik. Gerçekten çok güzelmiş." diye konuştu.

Salda'nın herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu söyleyen Hayri Kızılaslan da, "Fethiye'den geldim. Salda herkesin görmesi gereken bir göl bence. Çok güzel." ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMIZ ÖVÜNCE MERAK ETTİK"

Muğla'dan geldiğini aktaran Erdem Çelebi, "Medyadan gördüğümüz kadarıyla çok güzel bir yer. Daha önce buraya gelen arkadaşlarımız övdüğü için biz de merak ettik. Tam yolumuzun üzeriydi burayı da görmek istedik. Çok güzel. Buraya geldiğimiz için memnunuz." diye konuştu.

SUYUN BERRAKLIĞI KAYBOLMAMIŞ

İzmir'den gelen Onur Gümüşler de "Salda her zamanki gibi güzel. Sakinliği, suyun berraklığı kaybolmamış. En son nasıl bıraktıysak öyle, Salda çok güzel." dedi.