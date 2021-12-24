Salda Gölü'nü ziyaret edenler anlattı

Muhteşem doğası ve güzelliği ile Türkiye’nin Maldivler’i Salda Gölü’nü gezmeye gidenler, mutlu bir şekilde geri dönüyor. Fatma Atik Mutlu da Salda’nın düzenlenmiş haline övgüler yağdıranlardan biri...

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yeşil, beyaz ve mavinin iç içe olduğu Salda Gölü görenleri hayran bıraktırıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın öncülüğünde temizlenen ve sık sık denetimi yapılan Türkiye’nin Maldivler’ini ziyaret edenler de öve öve bitiremiyor.

“MANZARASI ÇOK GÜZEL, SAKİN, HUZURLU VE SESSİZ…”

Göle giderek zaman geçiren Fatma Atik Mutlu, çalışmalardan dolayı önce teşekkür etti, sonra duygularını paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından da yayınlanan görüntülerde Mutlu, şu ifadelere verdi verdi:

“Salda gölü çok güzel. Manzarası çok güzel, sakin, huzurlu ve sessiz, insana huzur veren bir şekilde insanı da rahatlatıyor. İki yıl önce de gelmiştik eşimle birlikte. O zamanda merak etmiştik, şimdide bir daha tekrar uğramak istedik.

Salda Gölü'nün çevre düzenlemesi ziyaretçiler tarafından beğenildi VİDEO

“İKİ YIL ÖNCE GELDİĞİMİZDE...”

İki yıl önce gediğimizde araçlar salda gölüne çok yakın duruyordu. Ama şu an geldiğimiz zaman korumaya alınmış ve kimse içeriye giremiyor, yanına yaklaşamıyor. Araçları dışarıda bıraktık, hani elektrikli araçlar ile buraya kadar geldik. Oda güzel düşünülmüş.

Seyir terası yapılmış aynı şekilde. Çevre düzenlemesi çok güzel olmuş, aşırı güzel olmuş diyebilirim. İki yıl öncesi ile bu yılı karşılaştırdığım zaman iyi ki böyle bir düzenleme yapılmış diyorum.

“EMİNE HANIM İYİ Kİ GELMİŞ”

Böyle olması bence gerekliydi. Emine Hanım iyi ki gelmiş. İyi ki bu düzenleme yapılmış ki gelecek nesillere de en azından bu doğa harikası aktarılabilecek sayesinde.

Yoksa daha fazla yıpranıp daha fazla bozulabilirdi bu çevre diye düşünüyorum.

“MURAT KURUM’A TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum; bu doğaya bu şekilde katkı da bulunduğu için.”