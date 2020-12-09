Salgın tedbirleri, Almanlara kilo aldırdı

Avrupa ülkesinde yapılan bir araştırma, insanların ortalama vücut ağırlığının arttığını gösterdi.

Almanya’da koronavirüs salgınını kontrol altına almak için uygulanan önlemler, insanların kilo almasına sebep oldu.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından hazırlanan “Koronavirüs salgınının başlangıcında nüfusun sağlık durumu” adlı araştırmaya göre, ülkede koronavirüsün yayılmasına karşı tedbirlerin uygulamaya konulmasından sonra insanların vücut kitle indeksi (BMI) verilerinde artış oldu.

ORTALAMA VÜCUT AĞIRLIĞI ARTTI

Geçen yıl nisan-ağustos döneminde ülkede ortalama vücut ağırlığı 77,1 kilo iken, bu yılın aynı döneminde 78,2'ye yükseldi.

Araştırmaya göre, ortalama BMI ise 2019 yılı nisan-ağustos döneminde 25,9 iken, 2020'nin aynı döneminde 26,4 olarak belirlendi.

"BÜYÜK ZORLUKLARA SEBEP OLACAK"

Araştırma raporunda, koronavirüs salgınının Almanya’da sağlık açısından büyük zorluklara sebep olacağına işaret edilerek, salgına karşı alınan tedbirlerin beslenme-egzersiz davranışı üzerinde etkisi olabileceği hatırlatıldı.

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN KULLANIMI AZALDI

Koronavirüs salgınında tütün ürünleri kullananların sayısının azaldığına vurgu yapılan raporda, nüfusta depresif belirtilerde farklılığa rastlanmadığının altı çizildi.

RKI’nın raporunda, salgının toplam nüfus üzerindeki etkisinin daha iyi analiz edilebilmesi için daha fazla araştırma yapılmasının önemli olduğu da kaydedildi.

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