Salih Uçan Beşiktaş'ta: Salih Uçan kimdir? Salih Uçan'ın hayatı ve kariyeri..

Salih Uçan, Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardığını resmen açıkladı. Bu açıklamanın ardından Salih Uçan'ın hayatı ve kariyeri futbol severler tarafından merak konusu oldu. Peki Salih Uçan kimdir?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yapılan anlaşmanın ardından Emre Kocadağ, Salih Uçan'la anlaştıklarını açıklamıştı.

Tivibu Spor'a açıklamalarda bulunan genç oyuncu, Kocadağ'ın sözlerini doğruladı.

Uçan açıklamasında, "Transfer sürecimde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisi oldu. Bu onur verici. Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardım. Menajerim yönetiyor, yüzde 100 bitti diyemiyorum. Son işlemler kaldı." ifadelerini kullandı.

Bu transefer haberinin ardından siyah beyaz takıma gönül verenler, Salih Uçan hakkında araştırmalarına başladı. Peki Salih Uçan kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? İşte Salih Uçan'ın hayatı ve kariyeri...

SALİH UÇAN KİMDİR?

6 Ocak 1994 tarihinde Muğla iline bağlı Marmaris'te dünyaya gelen Salih Uçan, profesyonel kariyerine başlamadan önce yaklaşık 6 yıl altyapıda oynamıştır.

Altyapı kariyerine 2004-2008 yılları arasında formasını giydiği Marmaris Belediyespor'da başlamış ve daha sonra 2008-2012 yılları arasında Bucaspor formasını taşımıştır.

Yükselen başarı grafiğiyle dikkat çeken isim, 2012'de Fenerbahçe Spor Kulübüne transfer olmuştur. Salih Uçan Fenerbahçe'den sırasıyla; Roma, Sion ve Empoli takımlarına kiralanmıştır. Son olaraksa 2019'da imzalanan sözleşmeyle Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuştur.

Salih Uçan, Lig maçlarına devam ederken aynı zamanda A Milli Takım ile de uluslararası maçlara çıkmıştır. Kendisi 2013 yılında yapılan, 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Türkiye – Kuzey İrlanda maçlarında milli takım formasını taşımıştır.

Kariyer yaşamına pek çok kulüp maçı ve milli maç sığdıran futbolcu, 1,88 metre boyundadır.

Salih Uçan'ın Altyapı Kariyeri

2004-2008 – Marmaris Belediyespor

2008-2010 – Bucaspor

Salih Uçan'ın Profesyonel Futbol Kariyeri

2010-2012 – Bucaspor

2012 – 2014 – Fenerbahçe

2014 – 2016 – Roma (kiralık)

Salih Uçan'ın Millî Takım Kariyeri