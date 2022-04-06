Sam Yari’den belgesel fotoğrafçılığına ilişkin açıklama

İran-Türk asıllı fotoğrafçı ve yönetmen Sam Yari, belgesel fotoğrafçılığının oldukça zorlayıcı fotoğrafçılık türlerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

NFT News Pro’nun kurucu ortaklarından bir tanesi olan Sam Yari, son zamanlarda “Savaşa Hayır” fotoğraf sergisi ile adını duyurmuş durumda. Belgesel fotoğrafçılığı hakkında açıklamada bulunan Yari, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Belgesel fotoğrafçılığında insanlar, hayvanlar ya da olaylar temel konu olarak kullanılabilir. Belirlenen temel konu farklı çekim teknikleriyle yansıtılmaya çalışılır. Konuyla ilgili dokümanlar bazen bir senaryo şeklinde bazen bir hikaye şeklinde anlatılabilir. Belgesel fotoğrafçılığı oldukça zor olduğu için bu alanda çalışmalarda bulunmak isteyen bir kişinin belgesel fotoğrafçılığının esaslarını bilmesi şarttır.”

Konu İnsanlar Olabildiği Gibi Hayvanlar da Olabilir

Yaptığı açıklamalarla belgesel fotoğrafçılığı hakkında bilgilendirmede bulunan Sam Yari, bu tür fotoğrafçılıkta konunun değişkenlik gösterebildiğini belirtti. “Belgesel fotoğrafçılığında konu insanlar olabildiği gibi hayvanlar da olabilir. Bunun yanı sıra bir olay da ele alınabilir. Temel konu ne olursa olsun önemli olan çekim tekniklerine hakim olmaktır. Çünkü teknikler doğru kullanılmazsa istenilen sonuca ulaşmak bir hayli zorlayıcı olacaktır.”

Farklı Teknikler Kullanılabilir

Planlı, plansız, ani çekim gibi çekim teknikleri bulunduğunu belirten Sam Yari, belgesel fotoğrafçılığındaki çekim teknikleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu: “Belgesel fotoğrafçılığında en çok planlı çekim tekniği kullanılır. Bu çekim tekniğinde belirlenen zaman geldiği an çekim yapılır. Çekim yapılacak mekanın önceden görülmesi ve keşfedilmesi, çekimin çok daha sorunsuz bir şekilde yapılmasını olanaklı hale getirecektir. Plansız ya da spontane çekim tekniğinin de belgesel fotoğrafçılığında önemli olduğunu söyleyebilirim. Plansız çekimin en önemli özelliği, bu teknikte sürekli fotoğraf çekilmemesidir. Bu nedenle en doğru kareyi bulabilmek bir hayli önemlidir. Hızlı bir pozla hemen çekilen fotoğraflar ise ani çekim olarak bilinir. Çoğunlukla en güzel pozlara ani çekim ile ulaşılır. Bu nedenle ani çekimin oldukça önemli bir çekim tekniği olduğunu ifade etmek olanaklı. Kullanılacak her bir çekim tekniği, belgeselin çok özel olmasını sağlar. Bu nedenle genellikle belgesel fotoğrafçılığı yapan kişiler, yenilikçi teknikleri kullanarak yaratıcı fotoğraflara ulaşmaya çalışır.”