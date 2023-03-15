Samandağ'da depremlerin ardından oluşan yarıklar görüntülendi Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir insanın girebileceği boyutta yarıkların olduğu yollar, depremlerin etkisini bir kez daha gösterdi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 48 binden fazla can aldı.

Deprem felaketinin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu.

Kent genelinde binlerce bina yıkıldı, başta köprü bağlantıları olmak üzere ana ve ara yollar hasar gördü.

Hatay'da meydana gelen 6.4'lük depremle de sarsılan Samandağ ilçesindeki bazı yollarda metrelerce yarıklar oluştu.

Arazi yolları parçalandı

Tarım arazileri ile Asi Nehri arasında kalan yolda da bir insanın girebileceği boyutta boşluklar meydana geldi. Yolun bazı noktalarının yarıldığı, bazı noktalarının ise tamamen parçalandığı görüldü.

Ekipler, araç trafiğine de kapanan yolu yeniden açmak için çalışma başlattı.