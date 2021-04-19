Şam'dan İzmir'e uzanan Ramazan lezzeti: Zülbiye tatlısı tarifi

Osmanlı döneminde Şam'da askerlik yapan İzmirli bir tatlıcının, görev dönüşü Bergama'ya getirerek yaygınlaştırdığı zülbiye sadece Ramazan'da üretiliyor. İşte meşhur Ramazan tatlısı Zülbiye tarifi..

Farklı lezzeti, ilginç hikayesiyle dikkati çeken ve İzmir'in Bergama ilçesinde sadece Ramazan'da satışa sunulan zülbiye tatlısı, iftarlarda sofraları tatlandırmaya devam ediyor.

Rivayete göre Osmanlı İmparatorluğu döneminde Şam'da askerlik yapan Bergamalı bir tatlıcının 1800'lü yıllarda görev dönüşü memleketine getirdiği zülbiye, ufak değişikliklerle bugüne kadar devam eden bir Ramazan geleneğine dönüştü.

İlçede çokça beğenilen ve birçok tatlıcıda sadece Ramazan'da üretilen lezzet, iftarların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki Zülbiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Zülbiye tatlısı tarifi..

ZÜLBİYE TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

Kızartmak için

Ayçiçeği yağı

2 yumurta

1 su bardağı ceviz içi

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı su

Şerbeti için

4 su bardağı su

1 kg toz şeker

2 dilim limon

ZÜLBİYE TATLISI NASIL YAPILIR? MEŞHUR ZÜLBİYE TARİFİ

İlk olarka şerbeti hazırlamaya başlıyoruz. Tencereye suyu ve şekeri boşaltıyoruz. 1 dilim limonu da ekliyoruz. Şerbet kaynadıktan sonra 3 dakika daha kaynatıp, ocağın altını kapatıyoruz.



Şerbeti geniş bir cam kaseye boşaltıyoruz. Ilıcaya bırakıyoruz. Tencereye sütü, zeytinyağını ve suyu boşaltıyoruz. Unu da ekleyip, çırpma teliyle karıştırarak ocağa alıyoruz. Karışım kıvamını aldıktan sonra üzerine yumurtaları kırıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz.



Karışım koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatıp, soğumaya bırakıyoruz. Karışım ılıdıktan sonra üzerine irmiği ilave ediyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. Hazırladığımız hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp, yuvarlıyoruz. Hamur bezelerini tezgaha alıyoruz.



Elimizle ileri geri hareket ettirerek uzu bir fitil elde ediyoruz. Elde ettiğimiz fitili düğüm şeklinde doluyoruz. Tüm hamur bezelerini aynı şekilde hazırlıyoruz. Geniş bir tavaya tatlılarımızı kızartmak için bolca sıvıyağ döküyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tatlıları kızartacağımız yağın soğuk olmasıdır.



Düğüm şeklindeki tatlıları soğuk yağa alıyoruz. Daha sonra tavayı ocağa alıp, tatlıları kızartıyoruz. Kızarttığımız tatlıları ılıyan şerbetin içerisine alıyoruz. Tatlılar bir müddet şerbetini çektikten sonra servis tabağına alıyoruz.

Tatlıların üzerine ceviz serperek servise hazırlıyoruz. Afiyet olsun..