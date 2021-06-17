Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu: Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman?

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PSV oldu. Futbolseverler, Galatasaray-PSV maçının tarihi hakkında araştırmalarına başladı. Peki Galatasaray-PSV maçı ne zaman, saat kaçta?

Geçen sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanan Galatasaray'ın rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'ndeki kura çekiminde belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu 2. ön eleme turunda, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

Bunun üzerine sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar, Galatasaray-PSV Eindhoven maçının yayın tarihi, saati ve kanalı hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Galatasaray-PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-PSV Eindhoven maçı hakkında bilgiler...

GALATASARAY-PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, PSV Eindhoven'a karşı ilk maçına 20 veya 21 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçı ise 27 veya 28 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

Ancak karşılaşmanın saati ve yayıncısı henüz belli olmadı.

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