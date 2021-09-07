Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarına seyirci alınacak mı? Beşiktaş taraftarına uyarı..

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, maçlar için hazırlıklara başladı. Taraftarları ise "Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarına seyirci alınacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmeye hazırlanan siyah-beyazlı ekip, Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon ile eşleşti.

Maçlar için hazırlıklarını sürdüren ve kadrosunu geçen yıla oranla güçlendiren Beşiktaş'tan taraftarlarına bir uyarı geldi.

Bu uyarının akabinde taraftarlar ise "Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarına seyirci alınacak mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde deplasman maçlarına seyirci alınacak mı?"

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN MAÇLARINA SEYİRCİ ALINACAK MI?

UEFA'nın almış olduğu yeni karar sonrasında yüzde 5 oranında deplasman seyircisi tribünlere girecek.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda mücadele edeceği maçlar öncesinde taraftarlara önemli bir bilgilendirme yaptı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor.

Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz."