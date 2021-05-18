2020-2021 futbol sezonu Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamlanmasının ardından, kutlamalar yapılmaya başlandı. Kapadokya'da Beşiktaş bayraklı balonlar havalandı. Ortaya güzel görüntüler çıktı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın önderliğinde şampiyon oldu. İlk başlarda kötü giden ancak daha sonra averajla şampiyon olmayı başaran Beşiktaş için kutlamalar yapılıyor.

Kapadokya'da sıcak hava balonculuğunda faaliyet gösteren Royal Balon firması, Beşiktaş'ın şampiyon oluşunu gökyüzüne uçurduğu sıcak hava balonlarıyla kutladı.

YABANCI TURİSTLERDEN 'KARTAL PENÇESİ'

Sabahın erken saatlerinde balon turu için hazırlıklar yapıldı. Balon turuna yabancı turistler katıldı. Tuıristler “Şampiyon Beşiktaş” sloganları atarak kartal pençesi yaptı. Şampiyonluk gökyüzüne uçan balonlarla kutlandı.

Şampiyonluk kutlanıyor: Kapadokya’da balonlar 'Beşiktaş' bayrakları ile havalandı VİDEO





"BALONLARA BEŞİKTAŞ BAYRAKLARI ASTIK"

Royal Balon pilotlarından Tolga Eke yaptığı açıklamada, “Beşiktaş’ın şampiyonluğundan sonra yönetim kurulu başkanımız Mehmet Dinler kendisi aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi olarak şampiyonluk kutlamalarında katılmasıyla beraber bugün uçan tüm balonlarımıza Beşiktaş bayrakları astık. Beşiktaş’ın şampiyonluğunu kutluyoruz.” dedi.





"BU ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİK"

Balon pilotu Abdullah Koyuer de açıklamasında, "Bir Beşiktaş taraftarı olarak şampiyonluğumuzu gökyüzünde kutladığımız için çok mutluyuz. Bu anı yaşamak, ölümsüzleştirmek bizim için ayrı bir mutluluk. 2020-2021 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlamak ve şuanda bayrağımızı göklerde dalgalandırmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bütün camiaya teşekkür ediyorum.

Balonlarımız Beşiktaş bayrakları ile bir saat boyunca gökyüzünde süzülecek. Yabancı misafirlerimiz de şampiyon takımın bayrağı ile uçmaktan eminim keyif alacaklardır.” diye konuştu.