Samsunlu vatandaşlardan Yunanistan'a simit tepkisi

Türk lezzetlerini sahiplenmeye çalışan Yunanistan, susamlı simide de göz dikince vatandaşlar sert bir dille uyardı.

Yunanistan, Türk lezzetlerini kıskanmaya devam ediyor.

Daha önce defalarca farklı lezzetlere sahip çıkmak isteyen Yunanistan, bu sefer simide göz dikti.

Yunanlar; yaprak sarmaya dolmalika, ıspanaklı böreğe spanakopita, baklavaya baklavas, dönere greek gyro adlarını vererek kendilerine mal etmeye çalıştı.

"Yunanların en köklü yeme alışkanlıklarından biri"

Komşuda yer alan haberlerde susamlı simit hakkında, "Sadeliğiyle muhteşem olan simit, Yunanlıların en köklü yeme alışkanlıklarından biri. Kolay, ucuz ve doyurucu. Kavrulmuş susamın kokusu rahatlatıyor." ifadeleri Türkiye'de tepki çekti.

Vatandaşlar, Yunanistan'ı sert bir dille uyararak, simitten uzak durmalarını istedi.

"Onlar kendi ülkelerine sahip çıksınlar"

Yunanların her konuda Türkleri kıskandığını ifade eden bir vatandaş, "İlk önce onlar kendi ülkelerine sahip çıksınlar. En başta simit Samsun’un güzelliğidir. Onlar her şeyimizi sahiplenmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız da kendilerine belirtti: ‘Ansızın gelebiliriz’ diye. O yüzden boş konuşmasınlar." dedi.

Samsun'da vatandaşlardan simidi sahiplenmek isteyen Yunanistan'a tepki VİDEO



"Üstlendikleri her şey Türkiye’nindir"

Simidin bir Türk lezzeti olduğunu dile getiren Nurettin Bayramoğlu, "Simidin Yunanların olma ihtimali dahi yok. Simit dahil üstlendikleri her şey Türkiye’nindir. Simit, baklava adı geçen ürünler tamamen bizimdir. Ben yurt dışında Sırbistan’da yaşıyorum ama Türkiye’deki yemekler kadar güzel hiçbir yemek yoktur. Yunanların derdi daha önceki gibi başlarına çuval örmektir. İyi bir şekilde araştırıp bakarlarsa simit dahil her şeyin Türkiye’de olduklarını görürler." diye konuştu.

"Her şeyi özenti hale getirmiş durumdalar"

İHA'nın haberine göre, yıllardır Samsun'da simit imal eden usta Onur Akça ise, "Yunanlar simidin kendilerine ait olduklarını düşünüyorlarmış, yanılıyorlar. Zaten her şeyi özenti hale getirmiş durumdalar. Simidin ana merkezi Samsun’dur. İlk önce gelip bizlerden baksınlar simit nasıl yapılıyor bir görsünler. Daha simidin hammaddesini bilmiyorlar, kendilerine doğru çekiyorlar. Samsun simidimizin tadı ve lezzeti ayrıdır. Samsun’un suyundan, Amasya’nın unundan yapılır sıcak ve taze çıkar." şeklinde konuştu.