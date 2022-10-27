Petrol
93.48
-0.33%
Euro
18.7454
-0.13%
Dolar
18.6093
0.01%
Altın
994.49
-0.09%
Borsa
3989
0.31%
Bitcoin
387.802
2.55%
BTXN Coin
10.57
-1.39%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Samsunlu vatandaşlardan Yunanistan'a simit tepkisi

    Türk lezzetlerini sahiplenmeye çalışan Yunanistan, susamlı simide de göz dikince vatandaşlar sert bir dille uyardı.
    • 27.10.2022 - 09:15
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsunlu vatandaşlardan Yunanistan'a simit tepkisi

    Yunanistan, Türk lezzetlerini kıskanmaya devam ediyor.

    Daha önce defalarca farklı lezzetlere sahip çıkmak isteyen Yunanistan, bu sefer simide göz dikti.

    Yunanlar; yaprak sarmaya dolmalika, ıspanaklı böreğe spanakopita, baklavaya  baklavas, dönere greek gyro adlarını vererek kendilerine mal etmeye çalıştı.

    "Yunanların en köklü yeme alışkanlıklarından biri"

    Komşuda yer alan haberlerde susamlı simit hakkında, "Sadeliğiyle muhteşem olan simit, Yunanlıların en köklü yeme alışkanlıklarından biri. Kolay, ucuz ve doyurucu. Kavrulmuş susamın kokusu rahatlatıyor." ifadeleri Türkiye'de tepki çekti.

    Vatandaşlar, Yunanistan'ı sert bir dille uyararak, simitten uzak durmalarını istedi.

    Samsunlu vatandaşlardan Yunanistan a simit tepkisi #1

    "Onlar kendi ülkelerine sahip çıksınlar"

    Yunanların her konuda Türkleri kıskandığını ifade eden bir vatandaş, "İlk önce onlar kendi ülkelerine sahip çıksınlar. En başta simit Samsun’un güzelliğidir. Onlar her şeyimizi sahiplenmeye çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız da kendilerine belirtti: ‘Ansızın gelebiliriz’ diye. O yüzden boş konuşmasınlar." dedi.

    Samsun'da vatandaşlardan simidi sahiplenmek isteyen Yunanistan'a tepki VİDEO

    Samsunlu vatandaşlardan Yunanistan a simit tepkisi #2

    "Üstlendikleri her şey Türkiye’nindir"

    Simidin bir Türk lezzeti olduğunu dile getiren Nurettin Bayramoğlu, "Simidin Yunanların olma ihtimali dahi yok. Simit dahil üstlendikleri her şey Türkiye’nindir. Simit, baklava adı geçen ürünler tamamen bizimdir. Ben yurt dışında Sırbistan’da yaşıyorum ama Türkiye’deki yemekler kadar güzel hiçbir yemek yoktur. Yunanların derdi daha önceki gibi başlarına çuval örmektir. İyi bir şekilde araştırıp bakarlarsa simit dahil her şeyin Türkiye’de olduklarını görürler." diye konuştu.

    Samsunlu vatandaşlardan Yunanistan a simit tepkisi #3

    "Her şeyi özenti hale getirmiş durumdalar"

    İHA'nın haberine göre, yıllardır Samsun'da simit imal eden usta Onur Akça ise, "Yunanlar simidin kendilerine ait olduklarını düşünüyorlarmış, yanılıyorlar. Zaten her şeyi özenti hale getirmiş durumdalar. Simidin ana merkezi Samsun’dur. İlk önce gelip bizlerden baksınlar simit nasıl yapılıyor bir görsünler. Daha simidin hammaddesini bilmiyorlar, kendilerine doğru çekiyorlar. Samsun simidimizin tadı ve lezzeti ayrıdır. Samsun’un suyundan, Amasya’nın unundan yapılır sıcak ve taze çıkar." şeklinde konuştu.


    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Çanakkale İnkaya Mağarası'ında binlerce yıllık insan izi
    Kültür Sanat

    Çanakkale İnkaya Mağarası'ında binlerce yıllık insan izi

    Dezenformasyon Yasası'nın ilk incelemesi tamamlandı
    Gündem

    Dezenformasyon Yasası'nın ilk incelemesi tamamlandı

    Görüş Bildir