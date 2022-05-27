Petrol
114.37
0.18%
Euro
17.3705
-1.08%
Dolar
16.2258
-0.75%
Altın
966.93
-0.58%
Borsa
2439
0.00%
Bitcoin
475.164
-1.95%
BTXN Coin
12.00
-9.15%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Samsun'da 1 TL'lik döner izdiham oluşturdu

    Açılışı yapılan bir restorantta açılışa özel et döner 1 TL'den satıldı. Kampanyayı duyan vatandaşlar restorantta uzun kuyruklar oluşturdu.
    • 27.05.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 17:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da 1 TL'lik döner izdiham oluşturdu

    Samsun'un Atakum ilçesinde faaliyete geçen bir restoran, açılışa özel 30 TL değerindeki dönerin fiyatını 1 TL yaptı

    Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı.

    Uzun kuyruk oluştu

    Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise öğrenci olduklarını ve fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti.

    "Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz"

    İHA'ya konuşan restoranın sahibi Halil İbrahim Geçer, "100 kilonun üzerinde döner kesildi. Arada bu şekilde kampanyalarımız olacak. Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz. Ayda 2 sefer bu şekilde kampanyalar yapmayı planlıyoruz." dedi.

    Samsun da 1 TL lik döner izdiham oluşturdu #1

    Samsun da 1 TL lik döner izdiham oluşturdu #2

    Samsun da 1 TL lik döner izdiham oluşturdu #3

    Samsun da 1 TL lik döner izdiham oluşturdu #4

    Samsun da 1 TL lik döner izdiham oluşturdu #5


    İlginizi Çekebilir

    Miralem Pjanic'ten Beşiktaş açıklaması
    Futbol

    Miralem Pjanic'ten Beşiktaş açıklaması

    Isparta'daki kesintiyle ilgili karar verildi
    Gündem

    Isparta'daki kesintiyle ilgili karar verildi

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir