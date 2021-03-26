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    Samsun’da 2500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

    Samsun’da sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.
    • İHA
    • 26.03.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 19:30
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    Samsun’da 2500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

    Canik İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda 2 araç, ekiplerce duruldu.

    2500 YILLIK TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

    Araçlarda yapılan aramada deri sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı dış kapağı ile birlikte toplam 19 sayfa Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi obje ele geçirildi.

    5 GÖZALTI

    Olayla ilgili olarak S.İ. (44), T.T. (35), E.A.(51), M.Ş (51) ve A.T.(53) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

    Samsun’da 2500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi VİDEO

    Samsun’da 2500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi #1

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