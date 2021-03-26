Samsun’da sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli Tevrat ele geçirildi.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda 2 araç, ekiplerce duruldu.

2500 YILLIK TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ

Araçlarda yapılan aramada deri sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı dış kapağı ile birlikte toplam 19 sayfa Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi obje ele geçirildi.

5 GÖZALTI

Olayla ilgili olarak S.İ. (44), T.T. (35), E.A.(51), M.Ş (51) ve A.T.(53) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Samsun’da 2500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi VİDEO