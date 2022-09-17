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    Samsun'da 3.5 yaşındaki çocuk, babasının yaptığı motosiklete usta gibi biniyor

    3,5 yaşındaki Ömer Ali Koçbıyık, babasının oynaması için yaptığı küçük motosikleti ustaca kullanıyor.
    • 17.09.2022 - 06:27
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    Samsun'da 3.5 yaşındaki çocuk, babasının yaptığı motosiklete usta gibi biniyor

    19 Mayıs ilçesinde motosiklet bakım servisi işleten Fatih Koçbıyık, zaman zaman iş yerine gelip motosikletlerle ilgilenen 3,5 yaşındaki oğlu Ömer Ali'ye oynaması için matkap motoru kullanarak küçük bir motosiklet yaptı

    Ömer Ali'ye motosiklet kullanmasını öğreten Koçbıyık, oğlunun ilgisi ve yeteneğini görünce bu kez benzinli ve daha güçlü bir motosiklet aldı.

    Samsun da 3.5 yaşındaki çocuk, babasının yaptığı motosiklete usta gibi biniyor #1

    Babasının gözetiminde motosiklet kullandı

    AA'nın haberine göre; Ömer Ali, motosikletini evlerinin bahçesinde ve parklarda, daha sonra babasının gözetiminde trafiğe kapalı yollarda da kullanmaya başladı.

    Baba Fatih Koçbıyık, oğlunun motosiklet kullanmayı çok sevdiğini, bu konuda yetenekli olduğunu söyledi.

    Kendi babasının da motosiklet işiyle uğraştığını belirten Koçbıyık, "Motosiklet işi babamızdan bize kaldı. Hem işimiz hem hobimiz." dedi.

    Samsun da 3.5 yaşındaki çocuk, babasının yaptığı motosiklete usta gibi biniyor #2

    "Çocuklarımız birer külçe altın"

    İş yerinde küçük bir motosiklet bulunduğunu ancak motorunun takılı olmadığını anlatan Koçbıyık, "Buna matkap motoru taktım ve bu bir yıl sürdü. Yaklaşık bir aydır da benzinli motosiklet kullanıyor. Ömer Ali 3,5 yaşında ve güzel motosiklet kullanıyor. Oğlumun Kenan Sofuoğlu gibi olmasını, Türk bayrağımızı dalgalandırmasını isterim. Toprak Razgatlıoğlu gibi olmasını isterim. Bu çocuklarımız birer külçe altın, iyi işlenmesi lazım." diye konuştu.

    Samsun da 3.5 yaşındaki çocuk, babasının yaptığı motosiklete usta gibi biniyor #3

    Ömer Ali'den mini akrobasi şovu

    Fatih Koçbıyık, oğlunun motosiklet üzerinde ayaklarını kaldırarak akrobasi hareketleri yaptığını da kaydetti.

    Küçük Ömer Ali Koçbıyık da motosiklet sürmeyi çok sevdiğini ifade etti.

    Samsun da 3.5 yaşındaki çocuk, babasının yaptığı motosiklete usta gibi biniyor #4

    Samsun da 3.5 yaşındaki çocuk, babasının yaptığı motosiklete usta gibi biniyor #5

    Samsun da 3.5 yaşındaki çocuk, babasının yaptığı motosiklete usta gibi biniyor #6


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