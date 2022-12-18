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    Samsun'da 55 metre uzunluğunda pide yapıldı

    Terme ilçesinde düzenlenen festivalde 3 ton hamsi ve 2 ton pilav ikram edildi. Etkinlikte, kentin plakasından hazırlanan 55 metre uzunluğundaki pide de saniyeler içerisinde tüketildi.
    • 18.12.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 17:45
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    Samsun'da 55 metre uzunluğunda pide yapıldı

    Samsun'da Terme Belediyesi'nin bu yıl ikinci düzenlendiği Pide, Pirinç ve Balık Festivali, ilçe sahilinde gerçekleştirildi.

    İlçe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Durhal, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, çok sayıda davetli ile vatandaşın katıldığı festivalde, yörenin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Terme pidesi, Terme pirinci ve yöresel diğer ürünler tanıtıldı.

    Festival kapsamında vatandaşlara 3 ton hamsi ikram edilirken 2 ton pilav ve keşkek de dağıtıldı.

    55 metre uzunluğunda pide yapıldı

    Etkinlikte kentin plakasından esinlenilerek hazırlanan 55 metre uzunluğundaki Terme pidesi de saniyeler içiresinde tüketildi.

    Hamsi tezgahının başında vatandaşlara ikramlarda bulunan Başkan Ali Kılıç, etkinliği gelecek yıllarda gastronomi şölenine dönüştürmek istediklerini söyledi.

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    "55 metre pide 10 saniye sürmedi, bitti"

    Termelilerin pideyi çok sevdiğini dile getiren Oğuzhan Atik, "Terme pideyi seviyor, pide ve pirinci ile meşhur, 55 metre pide 10 saniye sürmedi, bitti." dedi.

    Pideye yetişemeyen Ahmet Köse, de "Pideyi gördüm ama geldiğimde kalmamıştı. 55 metre diyorlar 100 metrede olsa yetmezdi." ifadelerini kullandı.

    Samsun da 55 metre uzunluğunda pide yapıldı #2

    Samsun da 55 metre uzunluğunda pide yapıldı #3

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