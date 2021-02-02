Samsun'da 6 aydır kayıp olan kız bulundu

Samsun'da 6 aydır kayıp olan kız bulundu

Samsun'da yaklaşık 6 aydır aranan 16 yaşındaki kız çocuğu, özel ekip tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, ailesi tarafından 5 Ağustos 2020'de hakkında kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki N.D'nin bulunması için "özel ekip" kurdu.

Teknik ve fiziki takip çalışması yürüten ekipler, adresini belirleyerek N.D. ile telefonla iletişime geçti.

ADLİYEDE BULUŞMAK İSTEDİ

N.D'nin adliyede buluşma talebinde bulunması üzerine ekipler harekete geçti. Samsun adliyesine gelen N.D, polis nezaretinde savcılığa ifade verdi.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Ailesinin bir televizyon programı aracılığıyla da aradığı N.D, işlemlerinin ardından polis ekiplerince ailesine teslim edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen N.D'nin kaybolmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.