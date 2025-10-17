Samsun'da 96 yaşındaki esnaftan gençlere sigara uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun’un tarihi Bedesten Çarşısı’nda kendi kendine öğrendiği şemsiye tamirciliğini sürdüren 96 yaşındaki Dursun Yıldız, mesleğini ilk günkü heyecanla devam ettiriyor. Terzilikle başladığı meslek hayatına daha sonra şemsiye tamirciliğini eklediğini belirten Yıldız, şunları söyledi:

“Yaş ilerledikçe zorlanıyorum ama yapıyorum. Gidip evde otursam bu işi kimse yapmaz. En zor şey kula muhtaç olmaktır.”

GENÇLERE SİGARA UYARISI

Yıldız’ın gençlere en önemli vasiyeti, sigara alışkanlığı üzerine oldu. Çarşıda sigara içen gençleri gördüğünde üzüldüğünü belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

Gençlere vasiyetim; sigara gençlere en yakışmayacak bir iştir. Sağlığa zararı var, cebe zararı var. O parayı bir dilenciye, bir fakire verin. Gençlik bir defa olur, bir adam iki defa genç olmaz. Bunun kıymetini bilmek gerekiyor.

"DEVLETİNİZE GÜVENİN, SAHİP ÇIKIN"

Hayatı boyunca kimseye muhtaç olmamak için çalıştığını vurgulayan Yıldız, devletin yaşlılar ve kimsesizler için sağladığı güvenceyi de anlattı:

En zor şey kula muhtaç olmak. Devletimizden Allah razı olsun. Kurslar açtılar, yurtlar açtılar. Anne babasına bakmayana devlet bakıyor. Devlet çok kıymetlidir, bunun kıymetini bilmek gerekir. Gençlerimiz devletimize şükretsin.

96 yaşında olmasına rağmen üretmeye ve çalışmaya devam eden Dursun Yıldız, hem mesleğini hem de hayat tecrübelerini paylaşarak, çalışkanlık, gençliğin kıymeti ve devletin önemi üzerine gençlere yol gösteriyor.