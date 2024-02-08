İHA
Heimlich manevrası bir kez daha hayat kurtardı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde belediyeye ait bir şantiyede iş makinesi operatörlüğü yapan Yakup Y.'nin yediği tatlı nefes borusuna kaçtı.
Yardımına arkadaşı koştu
Nefes almakta zorlanan Yakup Y.'nin yardımına ambulans şoförü Orkun Akbaş yetişti.
Akbaş nefes almakta zorlanan arkadaşını o halde görüncü hemen yardıma koştu.
Yakup Y.'ye heimlich manevrası uygulayarak soluk borusuna takılan yiyeceğin soluk borusundan çıkmasını sağladı.
O anlar kameralara yansıdı
Yakup Y.'nin ölümden döndüğü olay çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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