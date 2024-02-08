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Sakarya'da arkadaşının hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı

Sakarya'da arkadaşının hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı Soluk borusuna yemek kaçan iş makinası operatörünün hayatı Heimlich manevrası ile kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.