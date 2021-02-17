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- Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaşan kişi denize girdi
Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaşan kişi denize girdi
Bir vatandaş arkadaşlarıyla denize giremeyeceği konusunda inatlaşınca arkadaşlarına buz gibi sulara daldı.
- İHA
- 17.02.2021 - 22:41
- Güncelleme : 17.02.2021 - 22:49
Samsun'da Mehmet Karagüllü ve arkadaşları sıfırın altındaki sıcaklıktaki denize girme konusunda inatlaştı.
BUZ GİBİ SUYA ATLADI
Arkadaşlarının denize giremeyeceğini söylemesi üzerine söylenenlere inat karla kaplı plajda denize girdi.
Bu havada denize girmezsin’ diyenlerle inatlaşan Karagüllü, sıfırın altındaki sıcaklıkta Karadeniz’in buz gibi suyuna aldırmadı.
O, soğuk deniz suyunda kulaç atarken görenlerin içi titredi.
Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaşan kişi denize girdi VİDEO