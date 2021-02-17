Euro
8.3886
-0.99%
Dolar
6.9631
-0.43%
Altın
397.13
-1.61%
Borsa
1.541
-0.14%
Bitcoin
364.937
7.01%
EXEN Coin
17.09
0.58%
-0ºC
İstanbul
Açık -0 C

    Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaşan kişi denize girdi

    Bir vatandaş arkadaşlarıyla denize giremeyeceği konusunda inatlaşınca arkadaşlarına buz gibi sulara daldı.
    • İHA
    • 17.02.2021 - 22:41
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 22:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaşan kişi denize girdi

    Samsun'da Mehmet Karagüllü ve arkadaşları sıfırın altındaki sıcaklıktaki denize girme konusunda inatlaştı.

    BUZ GİBİ SUYA ATLADI

    Arkadaşlarının denize giremeyeceğini söylemesi üzerine söylenenlere inat karla kaplı plajda denize girdi.

    Bu havada denize girmezsin’ diyenlerle inatlaşan Karagüllü, sıfırın altındaki sıcaklıkta Karadeniz’in buz gibi suyuna aldırmadı.

    O, soğuk deniz suyunda kulaç atarken görenlerin içi titredi.

    Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaşan kişi denize girdi VİDEO

    Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaşan kişi denize girdi #1

    Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaşan kişi denize girdi #2

    Samsun’da arkadaşlarıyla inatlaşan kişi denize girdi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir