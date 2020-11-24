Samsun'da bacakları felçli köpek, yürüteçle hayata tutundu

Çaresiz hayvan, takılan yürüteçle yeniden koşup oynamaya başladı.

Samsun'da Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne bir hayvan sahibi tarafından arka ayakları felç olan french bulldog cinsi köpek getirildi.

Köpeği sahiplenmek isteyen Mukadder Yalınsümbüloğlu ve Gönül Dinççağ, köpeğin iyileşemeyeceğini öğrenince onun için yürüteç yaptırdı.

OYNAMAYA BAŞLADI

Bakım Merkezi personeli tarafından başarılı bir şekilde yürüteci takılan Kara Şimşek, yatmaktan dolayı yakalandığı bit hastalığından da kurtularak, diğer kedi ve köpeklerle koşup oynamaya başladı.

Bacakları felç olan köpek yürüteçle hayata tutundu ViDEO





"YÜRÜTEÇLER FELÇİ HAYVANLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Yürütecin engelli köpekler için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, “Yaklaşık 1 ay önce Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi’ne getirilen ‘Kara Şimşek’ isimli köpeğimizde kalıcı bir felç söz konusuydu. Hayvan sahibi daha sonra 2 arkadaşına durumdan söz ediyor.

Mukadder Yalınsümbüloğlu ve Gönül Dinççağ, köpeği sahiplenmek istediler fakat kalıcı bir felç söz konusu olduğunu öğrenince nasıl yardımcı olabileceklerini sordular. Bende bir ‘yürüteç’ yaptırabileceklerini söyledim. 3 gün içerisinde yürüteci yaptırıp getirdiler fakat engelli hayvanların evde bakımının zor olacağından sahiplenemediler. Felçli hayvanların yaşam kalitesini yükseltmek için yürüteçler çok önemli bir rol oynuyor” dedi.





"YÜRÜTEÇTEN SONRA MUTLU OLDU"

Köpeğin yürüteç takıldıktan sonra mutlu olarak diğer hayvanlarla sosyalleştiğini dile getiren Paria Tabatabaei, şunları söyledi:

“Kara Şimşeğimize dün ilk kez yürüteci takıldı. Bizim gözetimimizde yaşamına devam ediyor. Çok uygun koşullara sahip bir hayvansever bulabilirsek, sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Bu çok şart da değil. Kendisi burada özgür ve rahatça hayatını idame ettirebiliyor. Oldukça da mutlu zaten. Burada bizimle birlikte olmasından biz de çok mutluyuz. French bulldog cinsi Kara Şimşek, 1,5 yaşında. Yürüteç takılmadan önce kendisi çok mutsuzdu.





Uzun süre yerde yatmasından dolayı bit yaraları dediğimiz hasta yaraları şekillenmişti. Her ne kadar kremlerle tedavisini yapsak da herhangi bir yürüteç olmadığı için yaralar kendini yeniliyordu. Şimdi o yaraların da önüne geçmiş olduk. Yürümeye başladıktan sonra diğer hayvanlarla anlaşması da gayet güzel oldu. Teknik personelimizle de arası çok iyi. Onların peşinde tüm gün geziyor."

Kara Şimşek isimli köpek, yürüteç sayesinde diğer sağlıklı diğer hayvanlar gibi koşup, oynamaya devam ediyor.



