Samsun'da bacakları kesilmiş halde bulunan köpekten iyi haber

Çaresiz hayvanın kan değerlerinin ve beslenmesinin düzeldiği belirtildi.

Samsun'da 17 Kasım'da yaralı köpek bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Havza ilçesinde ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden kesilmiş halde bulunan yaralı hayvan, Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alındı.

KÖPEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Yapılan tedavi sonucunda "Pamuk" isimli köpeğin düşen kan değerlerinde düzelme görüldüğü, birkaç gün daha takibinin yapılacağı belirtildi.

Durumu iyiye giden köpeğin beslenmesinin de düzeldiği, durumuna alıştığı gözlendi.

Samsun'da bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğin durumu iyiye gidiyor ViDEO

TEKERLEKLİ APARAT TAKILABİLECEK

Köpeğin tamamen düzelmesinin ardından ameliyatla bacak kemiklerine müdahale yapılması gündeme gelecek.

Pamuk'a, bacaklarının dirseklerinin üzerinden kesilmiş olması nedeniyle protez yapılmasının mümkün görülmediği ancak tekerlekli aparat takılabileceği kaydedildi.

OLAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Öte yandan olayı gerçekleştirenlerin bulunması amacıyla Havza'da polis ekiplerince çalışma yürütülüyor.