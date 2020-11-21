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    Samsun'da bacakları kesilmiş halde bulunan köpekten iyi haber

    Çaresiz hayvanın kan değerlerinin ve beslenmesinin düzeldiği belirtildi.
    • AA
    • 21.11.2020 - 13:18
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 13:58
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    Samsun'da bacakları kesilmiş halde bulunan köpekten iyi haber

    Samsun'da 17 Kasım'da yaralı köpek bulan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

    Havza ilçesinde ön iki bacağı dirseklerinin üzerinden kesilmiş halde bulunan yaralı hayvan, Atakum ilçesindeki özel bir hayvan kliniğinde tedavi altına alındı.

    KÖPEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR

    Yapılan tedavi sonucunda "Pamuk" isimli köpeğin düşen kan değerlerinde düzelme görüldüğü, birkaç gün daha takibinin yapılacağı belirtildi.

    Durumu iyiye giden köpeğin beslenmesinin de düzeldiği, durumuna alıştığı gözlendi.

    Samsun'da bacakları kesilmiş halde bulunan köpeğin durumu iyiye gidiyor ViDEO

    Samsun da bacakları kesilmiş halde bulunan köpekten iyi haber #1

    TEKERLEKLİ APARAT TAKILABİLECEK

    Köpeğin tamamen düzelmesinin ardından ameliyatla bacak kemiklerine müdahale yapılması gündeme gelecek.

    Pamuk'a, bacaklarının dirseklerinin üzerinden kesilmiş olması nedeniyle protez yapılmasının mümkün görülmediği ancak tekerlekli aparat takılabileceği kaydedildi.

    OLAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

    Öte yandan olayı gerçekleştirenlerin bulunması amacıyla Havza'da polis ekiplerince çalışma yürütülüyor.

    Samsun da bacakları kesilmiş halde bulunan köpekten iyi haber #2

    Samsun da bacakları kesilmiş halde bulunan köpekten iyi haber #3

    Samsun da bacakları kesilmiş halde bulunan köpekten iyi haber #4

    Samsun da bacakları kesilmiş halde bulunan köpekten iyi haber #5

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