Samsun'da balık tezgahlarındaki çeşitlilik ilgi görüyor

Taze balık tüketmek isteyen vatandaşlar, bölgedeki tezgahlarda balık çeşitliliğinden memnun olduklarını belirtiyor. Tezgahlarda mezgit 40, barbunya 20, istavrit 30 liradan satışa sunuluyor.

1 Eylül'de başlayan av sezonunda hareketlilik sürüyor.

Ağlarını denize atan balıkçılar, tuttukları taze balıkları tezgahlarda sergiliyor.

Samsunlu balıkçılar, balık çeşitliliğinin vatandaşlardan tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Balık fiyatları

Palamudun henüz istenilen seviyede olmadığı bölgede, mezgit, barbunya ve istavrit ise bol miktarda avlanıyor.

Mezgit 40, barbunya 20, istavrit 30 liradan satışa sunuluyor.

"Şu an palamut, mezgit, istavrit, barbunya zamanı"

Balıkçı Ahmet Köksal, sezonun açılmasıyla tezgahlarda balıkların da bollaştığını ifade ederek, "Bu sene iyi bir sezon olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaş hamsiyi soruyor. Hamsinin zamanına daha var. Şu an palamut, mezgit, istavrit, barbunya zamanı. Bunun yanında somon, çupra, levrek ilave olarak satılıyor." dedi.

"Azlığına çokluğuna göre fiyatlar değişiyor"

Bu yıl balık bolluğu beklediklerini, vatandaşların da taze balığı özlediğini belirten Köksal, fiyatların geçen sezona göre çok fazla artmadığına işaret ederek, "Balığın değerine, azlığına çokluğuna göre fiyatlar değişiyor. Mezgit şu anda 40 lira, barbunya 20 lira, istavrit, uskumru 30 lira. Palamut az ve başka yerlere daha çok gönderiliyor." diye konuştu.

AA'nın aktarımına göre; bu sezon ilk kez balık aldığını söyleyen Atiye Güner ise fiyatları iyi bulduğunu dile getirdi.