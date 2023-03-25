Samsun'da böcek koleksiyonu: 10 yılda 200 bin toplandı Öğretim üyeleri ve öğrenciler 10 yılda topladıkları 200 bin böcekle koleksiyon yaptı. Akademisyen ve öğrenciler, böcekleri müzede sergilemek istiyor. Özel bir odada tutulan böceklerin 100 civarında familyadan oluştuğu belirtiliyor.

İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından, Türkiye'nin bütün bölgelerinden uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda 200 bin adet böcek toplandı.

Özel bir odada muhafaza ediliyor

Arıdan çekirgeye, akrepten çıyana kadar çevreden toplanan böcekler ve akrabaları, Bitki Koruma Bölümü'nde bulunan özel bir odada kutular içinde muhafaza ediliyor.

Böcekleri görmek için veya araştırma yapmak için çok sayıda öğrencinin geldiğini belirten Doç. Dr. İslam Saruhan, hayvanları bir müze ortamında sergilemek istediklerini söyledi.

Yaklaşık 200 bin adet böcek var

Böcek koleksiyonu hakkında bilgi veren Saruhan, şöyle konuştu:

Bu koleksiyonu oluştururken öğrencilerimizden destek alıyoruz. Biz kendi çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz böcekleri, bu koleksiyonumuza dahil edip burada depoluyoruz. Bu koleksiyonda yaklaşık 200 bin adet böcek vardır. Ama tür, familya bazında kaç tür olduğunun çalışmasını henüz yapmadık. Koleksiyonun elbette bakımı çok zor. Böcekleri saklarken en büyük düşmanımız yine böcekler oluyor. Şu anda böceklerimize oldukça zarar veriyorlar ve biz de bunu önlemeye çalışıyoruz.

"Amacımız buradaki koleksiyonu müze haline getirmek"

Bir asistan arkadaşımız burada görevli ve ciddi mesai harcıyor. Amacımız buradaki koleksiyonu müze haline getirmek. Buraya çok sayıda ilköğretimlerden ve anaokullarından öğrenci geliyor. Her birini ayrıntılı şekilde buraya almamız mümkün değil. Çünkü bu böcekler en ufak dokunuşta zarar görebiliyor. O yüzden müze haline getirilip, halka açılması gerekiyor. Bize gelen öğrencilere kendi hazırladığımız kutularla bu böcekleri gösteriyoruz ve çok memnun ayrılıyorlar.

"Sadece zararlı böceklerin koleksiyonunu yapmıyoruz"

Koleksiyonumuz şu anda daha çok böcek türlerinden oluşuyor. Burada sadece zararlı böceklerin koleksiyonunu yapmıyoruz. Zararlı zararsız, faydalı faydasız bütün böcekleri burada topluyoruz. Böcek olmayıp böceklerle akraba olan akrep, örümcek, kırkayak, çıyan gibi hayvanları da topluyoruz. Ancak koleksiyonumuzun büyük bir kısmını böcekler oluşturuyor. Bunlar da tahminimce 100 civarında familyadan oluşuyorlar. Toplamda ise 200 bin civarında böceğimiz burada bulunuyor.

Gruplara ayırıp, dolaplara yerleştiriliyor

Koleksiyonun oluşma aşamalarını anlatan Saruhan, şöyle devam etti: