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    Samsun'da düğünde damada takılanlar davetlileri güldürdü

    Arkadaşlarının düğün törenine katılan bir grup genç, damada takı takmak yerine temizlik malzemesi ve emzik taktı. O anlar salondaki davetlileri güldürdü.
    • 26.07.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 11:24
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    Samsun'da düğünde damada takılanlar davetlileri güldürdü

    Yeni evlenen çiftlere yakınları tarafından yapılan şakalara bir yenisi daha eklendi.

    Samsun'da dünyaevine giren Menekşe ve Abdullah Arslan çiftini arkadaşları yalnız bırakmadı.

    Düğünün ortasında yapılan takı törenine giren kalabalık grup, uzun kuyruk oluşturarak davetlilerin dikkatini çekti.

    Para ve altın takmak yerine temizlik malzemesi taktılar

    Ardından sıra kendilerine geldiğinde damada elektrik süpürgesi, bulaşık deterjanı, mutfak önlüğü, kepçe ve bulaşık süngeri ile emzik takarak eğlenceli anlar yaşattılar.

    Bir anda ne olduğunu anlayamayan damat, davetlilerin kahkahaları arasında kendisine takılan objelerle poz verdi.

    Samsun da düğünde damada takılanlar davetlileri güldürdü #1

    "Sonu çok kötü oldu"

    Arkadaşlarının yaptığı ilginç şaka hakkında konuşan Abdullah Arslan, “Ben bunu hiç beklemiyordum. Bunun hesabını onlardan soracağım. Yine de çok güzel bir sürpriz oldu. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum ama sonu çok kötü oldu. Ağzıma emzik taksalar da kendilerine sürprizlerinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

    Samsun da düğünde damada takılanlar davetlileri güldürdü #2

    "Düğünümüz çok güzel geçti"

    Gelin Menekşe Arslan ise “Ben çok mutlu ve eğlenceliyim. Düğünümüz çok güzel geçti. Katılan, bizlere mutluluk veren herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

    Düğün, takı merasiminin ardından devam etti.

    Samsun da düğünde damada takılanlar davetlileri güldürdü #3

    Samsun da düğünde damada takılanlar davetlileri güldürdü #4


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