Samsun'da esnaftan çöp atanlara küfürlü tepki Samsun'da boş arsayı çöplük olarak kullananlara yazdığı yazılar çevre kirliliğinin azalmasını sağladı.

İHA

Samsun'da esnafın başı, dükkanlarının yanındaki boş arsa ile dertte.

Esnafın ekmek parası kazanmaya çalıştığı dükkanlarının yanındaki arsayı bazı vatandaşlar ‘çöplük' olarak kullanmaya başlayınca çöplere toplanan fareler dükkanlara dadandı.

Canına tak eden esnaf ise çareyi arsaya yazı asmakta buldu.

Arsanın duvarına “Buraya çöp atanın anası, babası, ailesi, eşi ve dostu depremlere gelsin”, “Buraya çöp atan şerefsizdir...” gibi beddua ve tepki içeren yazılı dövizler asıldı.

Yazılardan sonra azalma oldu

Yazıların arsaya asılmasından sonra çevreye atılan çöplerde azalma olduğunu ifade eden esnaf ve çevre sakinleri, yetkililerden daha kalıcı bir çözüm istiyor.

"Çareyi küfürlü yazılarda arıyoruz"

Çöp atılan arsaya yazıları asan Elif Çelebi, şunları söyledi:

Birçok yere başvurdum ama buranın pisliğinden kurtulamadım. Çözümü artık yazdığım yazılarda aradım. Son çare olarak küfürlü yazılarda arıyorum. Öncesinden beddualı yazılar yazmıştım ama çöp atanlar onu yırtıp attılar. Anlamadıkları için şimdi küfürlü yazılar astık. Çöp birikintisinden dolayı burayı fareler basıyor ve yuva yapıyor. Fareler dükkanlara girdiği için mağdur oluyoruz. Burası o kadar çok pis oluyor ki kokudan duramıyoruz. İnsanlar artık evindeki çöplerini buraya atarak yığma yapıyordu. Tüm esnaf da buna şahidiz. Burası ne kapandı ne de yardımcı olundu. Yazıların ardından eskisi kadar çöp birikmiyor. O da birkaç gündür yok. Neredeyse her gün çuval çuval pisliği buradan temizliyoruz. Burayı temizlediğim kadar kendi dükkanımı temizlemedim.

"Bazıları utanıp atmaktan vazgeçiyor"

Çevreyi kirletenlerin yazıları okuduktan sonra çöp atmaktan vazgeçtiğini ifade eden esnaf Emre Arslantaş, şu ifadeleri kullandı: