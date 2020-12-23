Samsun'da hamsinin kilogram fiyatı 30 liraya çıktı

Balıkçıların bu yıl yüzünü hamsi güldürmedi. Günü gününü tutmayan hamsinin kilosu 30 liraya yükseldi.

Karadeniz'de olumsuz hava şartları ve deniz suyu sıcaklıklarının düşmemesi balık fiyatlarına yansıdı.

Uygun fiyatıyla hanelerin vazgeçilmezi olan hamsi bile, hem tüketiciyi hem balıkçıyı üzdü.

“BİR GÜN BOL OLUYOR, BİR GÜN AZ”

Samsun'da balıkçılık yapan Recep Erdoğan, hamsinin tezgahta en çok ilgi gören balık türü olduğunu söyledi.

Bu yıl hamsinin istenilen bolluğa ulaşmadığını dile getiren Erdoğan, "Hamsi bir gün bol oluyor bir gün az. Az çıkmasıyla hamsinin fiyatı üzerine koyuyor." dedi.

“30 LİRAYA SATILIYOR”

Son dönemde hamsinin boyunun irileştiğini ancak fiyatının da arttığına işaret eden Erdoğan, "Bugün tezgahlarda hamsi 30 liraya satılıyor. Vatandaş yine de talep ediyor. Çünkü çok güzel ve iri." diye konuştu.

Erdoğan, hamsinin bu yıl 7,5 liraya kadar düştüğünü belirterek, "Dün 25 liraydı. Bugün 30 liraya yükseldi." ifadesini kullandı.

FİYATI GÖREN ŞAŞIRDI

Samsunlu olduğunu ancak Antalya'da yaşadığını anlatan Salim Kayaoğlu ise memleketine geldiğinde balık almak istediğini ancak fiyatların çok yüksek olduğunu söyledi.