İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmekte 15 yaşındaki Ö.U.'ya otomobil çarptı.
Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk acil serviste tedavi altına alındı.
Eminem'in şarkısını açtırdı
Yaralı çocuk hastanede sedyede yatarken ilginç bir talepte bulundu.
Rahatlaması için ABD'li rap sanatçısı Eminem'in Mockingbird parçasının çalınmasını isteyen Ö.U.'nun bu talebi yerine getirildi.
Tedavi olurken şarkıya eşlik etti
Yaralı çocuğu kaza yerinde görüp hastaneye gelen tanıdığı kadın cep telefonundan Eminem'in bir şarkısını açtı.
Ö.Ü.'nün çalan şarkıya eşlik etmesi herkesi gülümsetti.