İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmekte 15 yaşındaki Ö.U.'ya otomobil çarptı.

Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk acil serviste tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan çocuğun hastanedeki ilginç talebi

Eminem'in şarkısını açtırdı

Yaralı çocuk hastanede sedyede yatarken ilginç bir talepte bulundu.

Rahatlaması için ABD'li rap sanatçısı Eminem'in Mockingbird parçasının çalınmasını isteyen Ö.U.'nun bu talebi yerine getirildi.

Kazada yaralanan çocuğun hastanedeki ilginç talebi

Tedavi olurken şarkıya eşlik etti

Yaralı çocuğu yerinde görüp hastaneye gelen tanıdığı kadın cep telefonundan Eminem'in bir şarkısını açtı.

Ö.Ü.'nün çalan şarkıya eşlik etmesi herkesi gülümsetti.