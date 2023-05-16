Samsun'da hastaneye kaldırılan çocuğun ilginç talebi Samsun'da otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede sedyede yatarken ABD'li rap sanatçısı Eminem'in bir parçasının çalınmasını istedi.

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmekte 15 yaşındaki Ö.U.'ya otomobil çarptı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk acil serviste tedavi altına alındı.

Eminem'in şarkısını açtırdı

Yaralı çocuk hastanede sedyede yatarken ilginç bir talepte bulundu.

Rahatlaması için ABD'li rap sanatçısı Eminem'in Mockingbird parçasının çalınmasını isteyen Ö.U.'nun bu talebi yerine getirildi.

Tedavi olurken şarkıya eşlik etti

Yaralı çocuğu kaza yerinde görüp hastaneye gelen tanıdığı kadın cep telefonundan Eminem'in bir şarkısını açtı.

Ö.Ü.'nün çalan şarkıya eşlik etmesi herkesi gülümsetti.