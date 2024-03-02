Samsun'da hırsızlardan bıkan esnaf, otomobilini zincire vurdu İlkadım ilçesinde bir esnaf 2000 model otomobiline yüklediği kumaşları çalan hırsızlardan bıkınca çareyi aracı zincire vurmakta buldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 yıldır kumaşçı olan Alaattin Atıcı, 2000 bin model aracını ilginç bir yöntemle kilitliyor.

Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki zinciri önce kapı kollarında geçiriyor, sonra bagaj ve kapıları sararak otomobilini asma kilitlerle kilitliyor.

Hırsızlardan koruyor

İşyerine götürdüğü kumaşları otomobilinden çaldıklarını belirten Atıcı, caydırıcı olması için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

"Çay kaşığı bile açıyor"

Atıcı, arabasının eski bir model olduğunu ve her anahtarın uyduğunu söyleyerek, "Çay kaşığı da alsanız kapıyı açarsınız. Pazarcılık yapıyorum. Mallarımın eksildiğini gördüm. Aklıma böyle bir yöntem geldi." dedi.

"Zevkle yapıyorum"

Atıcı, zinciri arabasına takarak çalınma riskini azalttığını belirterek şöyle konuştu:

Zincir takmamdaki amacım biraz caydırıcı olsun istedim. Ondan sonra baktım ki ürünlerim daha çalınmıyor. İyi ki de yapmışım. Arabaya binerken, inerken beni uğraştırmıyor. 10 dakikamı alıyor. Zevkle yapıyorum.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)