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- Samsun'da izinsiz orkide toplamak pahalıya patladı
Samsun'da izinsiz orkide toplamak pahalıya patladı
Samsun'un Atakum ilçesinde doğadan izinsiz orkide (salep bitkisi) toplayan 2 kişiye, 160 bin 930 lira idari para cezası uygulandı.
- AA
- 17.02.2021 - 12:27
- Güncelleme : 17.02.2021 - 12:31
Samsun'un Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'nde 2 kişinin doğadan izinsiz orkide topladıkları ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.K. ve Y.U'yu suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin topladıkları 13,5 kilogram orkide bitkisine el konulurken, haklarında tutulan tutanak Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Samsun Bölge Müdürlüğüne gönderildi.
160 BİN 930 LİRA CEZA KESİLDİ
E.K. ve Y.U'ya Çevre Kanunu kapsamında biyoçeşitliliğe zarar verdikleri gerekçesiyle toplam 160 bin 930 lira idari para cezası kesildi.