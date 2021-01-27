Samsun'da kayıp 2 çocuk annesi Arzu Aygün aranıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde 41 gündür kayıp olan eşinden boşanmış 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Arzu Aygün, aranıyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi.

2 çocuk annesi Aygün'ün yakınları, Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün’ü bulmak için çalışma başlattı.

5 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. dahil 5 kişinin ifadesine başvurdu.

"TELEFONUNU VE FLASH BELLEK VERİP GİTTİ"

M.C.'nin ifadesinde, "En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı." dediği öğrenildi.

41 GÜNDÜR KAYIP

Polis ekipleri, 41 gündür kendisinden haber alınamayan Aygün'ün izini her yerde arıyor.





