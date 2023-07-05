Samsun'da kooperatif kuran 10 kadın, organik üründen gelir elde ediyor Yöresel ve organik ürün üretmek amacıyla bir araya gelen ve kooperatif kuran 10 kadın, sebze ve meyvelerden reçel, pekmez, erişte, baharat üreterek pazarlarda satıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

10 kadın bir araya geldi, kooperatif kurdu…

Samsun'un Alaçam ilçesi Kırsal Gökçeboğaz Mahallesi'nde yaşayan 10 ev kadını, yöresel ve organik ürün üretmek amacıyla 2 yıl önce bu yola çıktı.

Pazarlarda satıyorlar

Gökçeboğaz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında buluşan kadınlar, sebze ve meyvelerden reçel, pekmez, erişte, baharat üreterek pazarlarda satıyor.

Kooperatifin başkanı 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Meliha Büyükkal, ürünleri taze olarak mevsiminde işlediklerini söyledi.

Bayükkal, "Ev hanımları olarak imkanlarımız doğrultusunda bir yola girdik. Başarılı olmak için çalışıyoruz." dedi.

"Ben değil, biz olalım istedik"

Kooperatif üyesi 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Emel Çelebi, "Kooperatif binamız metruk bir binaydı. Burayı nasıl hareketlendirebiliriz diyerek düşündük. Kooperatif kuralım, hep beraber üretelim istedik. 'Ben' değil, 'biz' olalım istedik. Daha da büyüyerek açılalım amacıyla bu yola çıktık." ifadesini kullandı.

Kooperatif üyeleri Saibe Demirtaş ile Emel Çelebi de ürettikleri ürünler ve paketleme hakkında bilgi aktardı.