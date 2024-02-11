DHA

Samsun'da market sahibi Altan Memişoğlu bir kuzuyu, bebek bezi ile bezleyip, iş yerinde bebe bisküvisi ve sütle besliyor.

İlkadım İlçesi Kılıçdede Mahallesi'nde market sahibi Altan Memişoğlu, kuzusuna iş yerinde bakıyor.

Kuzuya market sahibinin çocuklarının "Merinos" ismini verdiği biliniyor.

Kuzuya 1 ay boyunca markette bakacak

Memişoğlu, süt ve bebe bisküvisi ile beslediği kuzuya 1 ay boyunca markette bezleyerek bakacağını söyledi.

Kuzusu büyüdüğünde köyüne gönderecek

Kuzunun ismini çocuklarının koyduğunu söyleyen Memişoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Bir ay burada bakacağım. Daha sonra da köyümüze göndereceğim. Sağa sola pisliğini yapmasın, diye de bezledim. Süt, yumurta ve bebek bisküvisi ile bakıyoruz. Veterinerin önerisi neyse ona uymaya çalışıyoruz. Aşılarını da yaptırdık. Çok da güzel ve sevimli bir hayvan. İki oğlum var. İsmini 'Merinos' koydular. Onlar bu ismi verince öyle kaldı.