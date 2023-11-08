İHA
Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri gülümsetti.
Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanenin kafeteryasının bahçe kısmında oturan vatandaşın masasına karga kondu.
Adeta su istedi
Karga masada bulunan su şişesine gagası ile vurup, adeta gösterircesine su istedi.
Masada oturan şahıs, bir kaba su koyup karganın içmesini sağladı.
Suyu içip gitti
Suyunu içen karga daha sonra masadan ayrıldı.
O anlar kamerada
Karga ile vatandaş arasındaki diyalog cep telefonu ile görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış