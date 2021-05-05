Samsun'da çöpe atılan 2 adet pırlanta taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber olurken, yüzükler boşaltılan çöplerin içinden yapılan aramada bulununca yaşlı kadın büyük sevinç yaşadı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Nurten Ketenci'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yer altı çöp konteynerine atıldı.

Olay fark edilince Nurten Ketenci, durumu İlkadım Belediyesi'ne haber verip yardım istedi.

YÜZÜKLERİ ARADILAR

Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradı.

İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp, yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradı.

Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu.

Samsun'da pırlanta yüzükleri yanlışlıkla çöpe attı VİDEO

"ALLAH VERDİKLERİNİ KARŞISINA GETİRDİ"

Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı. Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık. Çok iyiliksever birisi. Allah verdiklerini karşısına getirdi." dedi.