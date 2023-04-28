Samsun'da Rus gelin Müslüman oldu Bafra'da yaşayan 2 çocuk annesi Rus Uillia Arslantaş, Müslüman olduktan sonra Gül adını seçti.

AA

Bafra İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Samsun'da yaşayan Uillia Arslantaş, Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek, İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Eşi Gökhan Arslantaş ve 2 çocuklarıyla İlçe Müftüsü Necmettin Kayar'ın makamında gerçekleştirilen ihtida merasimi ile Uillia Arslantaş, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Gül" adını aldı.

Kayar, İslam'ın temel esasları ile ilgili bilgi verdiği Gül Arslantaş'a, "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim meali ve dini kitaplar hediye etti.

"Yeni doğmuş günahsız bir kul oldunuz"

Kayar, şu ifadeleri kullandı: